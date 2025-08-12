search
Marți, 12 August 2025
Pregătire militară pentru zeci de copii și adolescenți români. Tabăra inedită din România unde tinerii fac cunoștință cu viața cazonă și tacticile militare

Pregătire militară pentru zeci de copii din 9 județe ale României într-o tabără unicat din nordul extrem al României. Este vorba despre tabăra militară airsoft de la „Codrii de Aramă” din localitatea botoșăneană Agafton, acolo unde participanții trăiesc pe pielea lor viața cazonă. 

Copiii și adolescenții au parte de o experiență unică FOTO Tabăra Militară de Airsoft-Csabt
Zorii zilei se ridică peste tabăra școlară „Codrii de Aramă” din satul Agafton, la aproximativ 10 kilometri de municipiul Botoșani. La ora 6.00 dimineața, în această tabără pitorească de la marginile codrilor lui Eminescu, liniștea este tulburată de ordine militare și de zeci de pași grăbiți. În curtea taberei, chiar în fața clădirilor cu spațiile de cazare, peste 50 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 9 și 20 de ani, s-au aliniat disciplinat. Mulți abia și-au scuturat somnul de pe ploape, dar încercă să pară cât mai cazon, în rând cu ceilalți. Mulți dintre tineri poartă haine militare și stau drepți la apelul de dimineață convocat de un grup de jandarmi. La ordinele superiorilor, grupul de copii perfect încolonat se îndreaptă către terenul de sport din apropiere.

Urmează încălzirea de dimineață aproape ca-n armată. După încălzire, puștii se adună și  participă la o activitate militar-educativă. Învață despre misiunile Jandarmilor, despre echipamentele folosite şi chiar le probează. Au parte chiar de o demonstrație privind reținerea unui infractor aflat într-o mașină în mișcare. La Codrii de Aramă, cei 52 de copii din 9 județe experimentează pe pielea lor traiul cazon, învățând să mănânce împreună, să împartă camera cu alți copii și mai ales să execute ordine cu precizie și disciplină. 

O tradiție militară pentru copii și adolescenți în codrii lui Eminescu

Tabăra „Codrii de Aramă” din satul Agafton, comuna Curtești, județul Botoșani este una dintre puținele tabere școlare din nordul Moldovei care au supraviețuit din perioada comunistă. Situată în apropierea codrilor străbătuți odinioară de Eminescu la Botoșani, tabăra se află într-un adevărat paradis rural și forestier.

Încălzirea de dimineață FOTO Tabăra Militară de Airsoft Csabt
Aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, tabăra s-a reinventat după 2016 și a devenit o zonă extrem de căutată pentru tot felul de activități cu copii și tineri, inclusiv tabere tematice. Totodată la tabăra de la Agafton are loc anual unul dintre cele mai importante evenimente de airsoft din România. Aici se „înfruntă” în adevărate bătălii cu arme airfost echipe specializate din țară dar și din străinătate. De altfel, legătura dintre airsoft și tabăra de la Agafton a dat naștere unui proiect unic acum aproximativ 8 ani și unul dintre cele mai inedite din țară. Este vorba despre tabăra militară de airsoft de la Botoșani.

Actiune a pompierilor în tabără FOTO Tabăra Militară de Airsoft Csabt
Propriu-zis copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 9 și 20 de ani vin 10 zile la „Codrii de Aramă” pentru a experimenta viața cazonă. Au parte de instrucție dar și de experiențe unice în viață, cu lecții de tragere, lupte, tactică militară și multe altele. Evident, sunt folosite arme de airsoft și regulamentul specific al acestui sport, care imită, cu arme non-letale, situațiile reale de conflict. Tabăra este organizată de Direcția Județeană de Sport și Tineret în parteneriat cu Clubul Sportiv Airsoft Botoșani. 

Operațiuni tactice FOTO Tabăra militara de airsoft Csabt
„În 2025 am ajuns la a 10 a ediție. Este o manifestare care are opt ediții la Botoșani și încă două la Brădișor Vâlcea. Este un format născut la Botoșani în urma unui parteneriat de succes  între Clubul Sportiv de Airsoft Botoșani și Direcția pentru Sport și Tineret Botoșani. Anul acesta avem 52 de participanți dintre care o parte sunt deja la a doua, la a treia sau chiar la a patra participare. Sunt copii și adolescenți cu vârste de la 9 la 20 de ani. Sunt veniți din nouă județe plus Botoșaniul”, spune Radu Humelnicu, directorul Direcției pentru Sport și Tineret Botoșani.

Trezire la apel, flotări și antrenamente cu arma

Pentru copiii înscriși în tabăra militară, experiența este completă și total inedită. Sunt în general copii din mediul urban, obișnuiți cu un trai normal, tihnit. Rigorile vieții cazone vin să le ofere o altă perspectivă asupra vieții. În primul rând una sănătoasă din vedere somatic și mental. Se culcă devreme, se trezesc devreme. Fac multă mișcare și învață să aibă o viață ordonată, disciplinată. Totodată învață să respecte onoarea și corectitudinea, spun organizatorii.

Înseamnă în primul rând ieșirea din cotidian și deschiderea de noi orizonturi. Nu trebuie să omitem latura sportivă. Airsoft este un sport care promovează disciplina și onoarea. În jocurile pe care le dezvoltăm contează foarte mult să recunoști atunci când ai fost nimerit de adversar și cred că împletit cu disciplina militară aduc rezultate foarte bune”, adaugă Radu Humelnicu.

Operațiune tactică FOTO Tabăra Militară de Airsoft CSAbt
Pe scurt, participanții sunt chemați la apel la 6 dimineața. Mai apoi încep înviorarea pe terenul de sport. Se întorc în cameră și fac totul lună. Mănâncă împreună la cantină. Urmează un scurt briefing și încep instrucția. Fac multe exerciții fizice. Pentru armată, dar și pentru airsoft trebuie să fi bine pregătit fizic, mărturisește unul dintre organizatori. În primele zile învață teoretic noțiunile de bază privind airsoft-ul și în general echipamentele militare. Cu acestă ocazie cunosc tipurile de arme și accesorii (este vorba despre replici airsoft). Nu lipsește pregătirea tactică. Sunt împărțiți pe plutoane și învață cum să se coordoneze, cum să-și acopere partenerii. Ba chiar învață practic să organizeze un atac în câmp deschis sau cum să ocupe o încăpere, o clădire. Se pregătesc intens cu armele de airsoft trăgând la țintă.

Tinerii învață să tragă la țintă FOTO Tabăra Militară de Airsoft Csabt
 „În primul rând participă la activități cotidiene, cu trezire dimineața, înviorarea, urmează  curățenia pe camere, fac bilanțul zilei anterioare și se merge la masa de dimineață. Se trece la pregătire teoretică, despre regulament de joc în primele zile, după care pregătire practică. Participanți ajung să cunoască replicile de arme și toate accesoriile pe care le folosim în jocul de airsoft. Evident sunt și deplasările pe teren, în formație și mai apoi tragere”, adaugă Radu Humelnicu.

Nu lipsesc nici întâlnirile cu serviciile de menținere a ordinii sau salvare, precum Jandarmii și Pompierii. Și aici învață lecții prețioase privind modul de intervenție dar și precauțiile necesare în viața de zi cu zi. Evident, participanții au avut parte și de o binemeritată relaxare la Cornișa unul dintre cele mai importante Aqua Park-uri din Moldova. 

„Este o experiență greu de descris în cuvinte”

Participanții noi, mai ales, după șocul inițial al vieții de militar, cu trezire, ordine și disciplină, devin îndrăgostiți de acest stil de viață. „Sincer eu mereu mă trezeam greu. Prima zi a fost mai grea. Dar adormind devreme în prima seară mi-am dat seama că în zori gândesc cel mai bine, mă simt efectiv relaxat, energizat. Efectiv așa voi face și acasă. Este super. Plus disciplina asta îți dă așa un sentiment de siguranță dar și de satisfacție”, mărturisește un adolescent care participă la tabără.

Coborâre în rapel pe clădire FOTO Tabăra Militară de Airsoft Csabt
Pentru mulți dintre cei care visează la o carieră militară sau pur și simplu sunt îndrăgostiți de filmele și jocurile cu specific militar, experiența este o recompensă uluitoare. „Este o experiență greu de descris în cuvinte. Eu mereu mi-am dorit să port haine de camuflaj, să particip la misiuni de genul acesta”, adaugă tânărul. Alții au avut un prilej unic de a face rapel pe o clădire cu o coardă sau de a participa la un raid militar, cu arme, echipament și tot ce trebuie. 

