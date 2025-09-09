Guvernul a desecretizat costurile zborurilor oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu: suma plătită pentru 11 curse charter

Guvernul României a făcut publice sumele plătite pentru închirierea avioanelor TAROM destinate deplasărilor oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în ultimii ani. În perioada decembrie 2021 – februarie 2025, compania TAROM a încasat aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter, în medie 362.889 lei pe deplasare, potrivit BoardingPass.

Nicolae Ciucă a utilizat avioanele TAROM pentru nouă vizite oficiale între decembrie 2021 și martie 2023, în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, nota de plată ridicându-se la aproape 2,65 milioane de lei. În plus, fostul premier a făcut patru vizite oficiale cu avioane militare, în Grecia, Bulgaria și Republica Moldova, conform BoardingPass.

Marcel Ciolacu, între iunie 2023 și februarie 2025, a efectuat 21 de vizite oficiale în afara României, dintre care 11 au fost realizate cu avioane ale Forțelor Aeriene Române.

Pentru alte opt deplasări, s-au folosit zboruri comerciale, iar avioane TAROM au fost închiriate doar pentru Emiratele Arabe Unite și Qatar (917.113,68 lei) și Turcia (432.278,44 lei).

„În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare”, mai transmite BoardingPass.