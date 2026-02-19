Frig pe bani mulți. Întreținere record pentru un apartament fără utilități

Paradoxul termoficării în Capitală: mii de familii sunt obligate să achite facturi uriașe pentru servicii de care nu au beneficiat. După un ianuarie petrecut în frig, bucureștenii reclamă costuri de întreținere care nu reflectă numeroasele avarii din rețea.

Din cauza faptului că au avut caloriferele reci iar luna ianuarie a fost una deosebit de friguroasă, foarte mulți dintre locatarii miilor de blocuri afectate de avarii la rețeaua de termoficare au fost nevoiți să bage și caloriferele electrice în priză, ceea ce le-a adus și facturi mai mari la energia electrică.

„Acum, în casă sunt 18 grade, (…) Mai punem o haină pe noi, (…) Pentru apă caldă ne-am instalat boilere. Sunt multe familii care au copii mici și nu se descurcă fără”, a declarat Radu George, vicepreședintele unei asociații de locatari, pentru observatornews.ro.

Situația devine și mai dificilă atunci când facturile mari continuă să vină, în ciuda lipsei serviciilor. Spre exemplu, un bucureștean a plătit la întreținere peste 700 de lei pentru un apartament cu trei camere, iar un altul chiar 850 de lei, deși nu a avut apă caldă și căldură 25 de zile din luna ianuarie.

„850 de lei un apartament cu 3 camere, (…) Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă și căldură, (…) Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor”, a declarat administratorul de bloc, Nicu Brăgaru. Acesta a adăugat că, pentru a face față frigului, el folosește caloriferele electrice și aerul condiționat: „A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiționat, pe mine m-a costat 7 milioane numai energia electrică”, a mai spus administratorul.

Recent, Primăria Municipiului București (PMB) a informat, într-o postare pe Facebook, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali, dar că facturile la întreținere sunt mari și din cauza altor costuri.

„Ce include factura la întreținere: Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal.

Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans”, nota PMB în postare.

Instituția a mai precizat că, în situația în care locatarii nu au apă caldă, dar întreținerea este tot mare, explicația este următoarea:

„Întreținerea afișată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc”.