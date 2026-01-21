BNR a blocat platforma prin care asociațiile de proprietari plăteau online facturile la întreținere

Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturile la întreținere, după ce BNR a blocat platforma e-bloc. Aplicația putea fi descărcată din telefon și era utilizată frecvent pentru transferul unor sume mari de bani.

Suspendarea a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și vizează strict componenta care permite proprietarilor să achite întreținerea prin intermediul platformei E-BLOC.RO și al mediilor integrate.

La solicitarea „Adevărul” surse din BNR a declarat că suspendarea a intervenit pentru că firma care operează platforma de plăți - XiSoft Servicii SRL - nu avea aviz, pentru obținerea acestuia impunându-se să lucreze cu un intermediar de plată sau să devină intermediar de plată

În urma analizei, BNR a transmis oficial, în data de 20 ianuarie 2026, că respectiva excludere nu poate fi aplicată în acest caz și a solicitat suspendarea imediată a prestării serviciilor de plată prin platformă , potrivit Oficiul de știri.

XiSoft a anunțat că se conformează integral solicitării autorității de supraveghere.

Un punct esențial pentru utilizatori este legat de sumele deja achitate. Potrivit informării transmise clienților, toate tranzacțiile inițiate și executate până la momentul suspendării vor fi procesate și finalizate integral, fără a fi afectate.

Cu alte cuvinte, proprietarii care au plătit întreținerea înainte de suspendare nu riscă pierderea banilor, iar asociațiile vor primi sumele aferente.

Asociațiile de proprietari vor putea relua plata facturilor online prin intermediul e-bloc doar când firma respectivă va intra în legalitate și va obține o autorizație ca instituție de plată.

Aplicația se bucura de un uriaș succes. În 2021, ProTv anunța că E-bloc.ro este folosită de aproximativ 16.000 de asociații de proprietari din 150 de orașe din toată țara. Pavel Varvari, de la e-bloc.ro: „Interfața se adresează în primul rând locatarilor. Pot să vadă mai multe informații despre întreținere, pot să plătească cu cardul, să introducă indecșii de contoare.”

Sfaturi pentru asociațiile de proprietari

În urma suspendării, operatorul platformei a transmis o serie de recomandări urgente către asociațiile de proprietari, pentru a evita blocaje financiare:

utilizarea cât mai rapidă a sumelor disponibile în portofelul Asociației;

retragerea prioritară a fondurilor în contul IBAN al Asociației, prin funcționalitatea dedicată din platformă;

în situațiile în care asociația nu deține un cont bancar, utilizarea sumelor disponibile pentru plata facturilor eligibile (utilități, servicii).

Practic, E-BLOC poate fi folosit temporar doar ca instrument de gestionare a fondurilor deja existente, nu pentru încasări noi de la proprietari.

Până la clarificarea situației, plățile vor trebui făcute prin metode clasice:

numerar la administrator,

transfer bancar direct în contul asociației,

alte platforme autorizate de plată.

Pentru multe asociații, mai ales cele care au renunțat aproape complet la numerar, situația creează presiune administrativă și riscul unor întârzieri la încasare.