Fraudă de proporții descoperită de ANAF în domeniul ride-sharing: prejudiciile ajung la 175 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), în urma unei analize de risc. Verificările au arătat că firmele funcționau fără a declara veniturile, fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor și fără a achita obligațiile fiscale aferente.

„Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului”, a precizat ANAF.

Metodele de evaziune descoperite

Conform DGAF, cele mai frecvente practici evazioniste au fost:

Contracte de comodat fictive: șoferii transmiteau autoturismele personale către societăți fără plată, pentru a fi înscrise pe platforme.

Plată la negru și nedeclararea veniturilor: companiile rețineau comisioane de până la 15%, restul sumelor fiind plătite șoferilor în numerar.

Muncă la negru/subdeclarată: majoritatea șoferilor nu erau angajați legal sau erau angajați cu normă parțială, fără achitarea contribuțiilor sociale.

Omisiunea înregistrării veniturilor: firmele nu declarau veniturile în contabilitate și la autoritățile fiscale.

De asemenea, verificările au scos la iveală nerespectarea obligației de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale, deși cursele erau încasate în numerar. Într-o situație, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat.

„Prin acest comportament evazionist sunt afectate atât veniturile bugetare, cât și drepturile șoferilor la protecție socială, asigurări de sănătate și pensie”, a completat ANAF.

Recomandări pentru șoferi

Autoritatea fiscală recomandă conducătorilor auto din domeniul transportului alternativ să verifice dacă angajatorul își respectă obligațiile fiscale și să sesizeze organele competente în cazul suspiciunilor privind neregulile fiscale.