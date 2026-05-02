search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Război între șeful Gărzii Forestiere București și un jurnalist. Mirel Idorași, reclamat la DNA și DIICOT de propriii șefi

0
0
Publicat:

Un conflict fără precedent a izbucnit la vârful Gărzii Forestiere București, unde directorul Mirel Idorași este acuzat de subalterni, jurnaliști și chiar de propria conducere națională de un comportament abuziv extrem. În timp ce Corpul de Control monitorizează instituția pentru a stopa „bullying-ul profesional” reclamat de angajați, au fost sesizate oficial DNA și DIICOT. Scandalul s-a mutat și în mediul virtual, jurnalistul Gabriel Gachi acuzându-l pe oficial de amenințări și șantaj pe WhatsApp, în timp ce Idorași respinge toate acuzațiile de integritate și promite represalii dure în instanță.

Mirel Idorași, șeful Gărzii Forestiere București.
Mirel Idorași, șeful Gărzii Forestiere București. Foto FB/Mirel Idorași

Ziaristul Gabriel Gachi a făcut publice o serie de mesaje pe care le-ar fi primit de la Mirel Idorași, în care acesta din urmă manifestă un comportament agresiv și intimidant. În loc să răspundă întrebărilor legate de vila sa și sursa averii, Idorași a apelat la injurii („nu aveți cap cât am eu în capul cel mic”) și la etalarea puterii, susținând că are „forțe disproporționate” față de jurnalist. Discuția include referiri la „CD-uri” cu informații despre ziarist, vizite la Bruxelles și conexiuni cu senatori și ambasadori.

Redăm câteva dintre replicile de pe whatsapp, schimbate de Idorași cu jurnalistul:

„Gachi: Nu e o vendettă, asta e în capul dvs.

Idorași: Nu aveți dvs cap cât am eu în capul cel mic

Gachi: Vi s-au cerut toate explicațiile. Capul cel mic? Mai exact?

Idorași: Vai de inteligența dvs

Gachi: De unde aveți vila? Cine a construit-o? Cine a dat banii?

Idorași: Ați plecat pe serva… la comanda cuiva… pe niște interese abstracte și… și nu știți că eu știu toate combinațiile dvs

Gachi: Fugiți de întrebările care vă privesc cu adevărat

Idorași: Vă aștept la birou să vă arăt niște CD-uri. Cu dvs and company. Domnule… habar nu aveți cine sunt eu.  Gata, mă duc să beau un vin bun cu un ambasador și un senator din diaspora. Mâine plecăm la Bruxelles. Mie îmi veți da voi cu vârf și îndesat. Să îmi iau a șaptea mașină… de tuns ouă… ale voastre. Pe ale mele nu aveți cum să le numărați. Nu știți să numărați în alte monede

Gachi: Aveți grijă ce faceți cu vila aia

Idorași: Apropo, care din ele… că mai am vreo trei…

Chiar nu vă gândiți că suntem forțe disproporționate

Gachi: Ia explicați. Vă lipsește simțul realității

Idorași: Așa zicea și Zelenski și acum e la fel de distrus

Gachi: Sunteți fanul lui Putin și al Rusiei?

Idorași: Când plecați la un război vedeți cu cine vă luptați și ce flinte aveți

Gachi: Realizați că toate discuțiile astea vă expun aprobriului public? Nu e un război! Asta e în capul dv.

Idorași: Domnule… pe mine mă cunoaște o țară întreagă de vreo 25 de ani. Sunteți prea mici și neimportanți pentru mine. Dar pe mine nu mă cunoașteți. Iar la București… lumea de la Iași se vede altfel. Ca de pe lună”

Ziaristul Gabriel Gachi, cel care a relatat în Reporter de Iași scandalul creat în instituție de șeful Gărzii Forestiere București, acuzat de subalterni de „bullying profesional” a explicat pentru „Adevărul” cum a început conflictul cu Mirel Idorași, care a ajuns să-i trimită numeroase mesaje pe whatsapp în care îl înjură și îl amenință.

Percheziții DNA la Garda Forestieră Suceava. Sunt vizați mai mulți funcționari publici

„Idorași e înregistrat de subalterni în timp ce-i amenință și le adresează injurii, spunându-le că-i dă afară, ca toți sunt hoți, doar el e cinstit. Folosește un limbaj agresiv față de oricine nu îi este pe plac, fără să aibă vreo dovadă că omul cu pricina a greșit cu ceva.

În plus, vila de la Snagov e trecută pe numele părinților, mașina pe care o conduce, Toyota Camry, e înmatriculată pe numele unor prieteni. Am vorbit și cu șeful Gărzii Forestiere Naționale, Florin George Gârbacea. A spus că a instituit o comisie care să cerceteze abuzurile lui Mirel Idorași”, a declarat ziaristul pentru „Adevărul”.

Contactat de „Adevărul”, Mirel Idorași, șeful Gărzii Forestiere București, a declarat că litigiul va fi soluționat în instanță, precizând că a formulat deja mai multe plângeri penale în acest sens.

„Avocații mi-au cerut să nu mai dau nicio declarație în presă, dar vă pot spune că am înaintat mai multe plângeri penale, pentru gravele deficiențe pe care acest ziar mi le-a creat în ultimii doi ani. Vă asigur că voi merge în instanță cu acest ziar și cu cel care m-a înregistrat fără acord.

Eu nu am nicio problemă de integritate, absolut de niciun fel. Motivul real al acestei mizerii, pentru că nu am cum să o numesc altfel, este desfacerea contractului de muncă a lui Vătui Florin, care e din Iași, pentru grave probleme de integritate”, a declarat Idorași.

Garda Națională a demarat controale

La rândul lui, șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a declarat că a sesizat DNA și DIICOT. 

„Am primit mai multe sesizări din partea angajaților Gărzii Forestiere București care reclamau comportamentul abuziv al șefului lor, inclusiv legate de intimidări și amenințări, calculatoare luate de șeful instituției de la angajați.

Am trimis Corpul de Control, care a întocmit două rapoarte, pentru că am avut sesizări și de la Romsilva și de la Sectorul 4, în care ni se reclama că domnul director are un comportament abuziv. Au fost sesizate deja DNA și DIICOT”, a declarat George Gârbacea precizând că, din punct de vedere procedural, acesta va fi cercetat și disciplinar.

Decizie a Guvernului: aproape 200 de posturi noi la Garda Forestieră, în plin scandal al tăierilor. Motivul invocat de stat

De altfel, surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că membrii Corpului de Control monitorizează de două săptămâni activitatea lui Mirel Idorași, „pentru că sunt conflicte zilnice”. „Are o anumită tehnică de manipulare a angajaților, prin instaurarea fricii la locul de muncă, un adevărat bulling profesional”, arată sursele amintite.

O investigație publicată de Reporter de Iași arată că există discrepanțe între declarațiile de avere și realitatea bunurilor deținute de Mirel Idorași, fiind menționată și existența unei vile într-o zonă rezidențială de lângă București, neclarificată complet în acte. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
stirileprotv.ro
image
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
gandul.ro
image
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
mediafax.ro
image
Afacerea în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu, dar nu a mai apucat. Ion Țiriac a făcut anunțul: 50 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Cum au modificat criza politică și moțiunea de cenzură intenția de vot pentru AUR și PSD și câți români vor plecarea lui Bolojan – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
cancan.ro
image
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
România reduce numărul de paturi din spitale. De ce Guvernul spune că aproape jumătate sunt...
playtech.ro
image
Ofertat în direct de Gigi Becali, Mihai Pintilii a aflat când va obține licența PRO
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
FOTO ”A ajuns un om fără adăpost”. Fotografia care a făcut înconjurul lumii: ”Cred că glumești”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Bogdan Căplescu, fostul soț al lui Karmen Minune, dezminte că se află în vizorul DIICOT: Nu am fost prins, ci eu le am arătat unor polițiști 2 pastile de xanax pentru care aveam și rețetă FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață