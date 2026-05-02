Război între șeful Gărzii Forestiere București și un jurnalist. Mirel Idorași, reclamat la DNA și DIICOT de propriii șefi

Un conflict fără precedent a izbucnit la vârful Gărzii Forestiere București, unde directorul Mirel Idorași este acuzat de subalterni, jurnaliști și chiar de propria conducere națională de un comportament abuziv extrem. În timp ce Corpul de Control monitorizează instituția pentru a stopa „bullying-ul profesional” reclamat de angajați, au fost sesizate oficial DNA și DIICOT. Scandalul s-a mutat și în mediul virtual, jurnalistul Gabriel Gachi acuzându-l pe oficial de amenințări și șantaj pe WhatsApp, în timp ce Idorași respinge toate acuzațiile de integritate și promite represalii dure în instanță.

Ziaristul Gabriel Gachi a făcut publice o serie de mesaje pe care le-ar fi primit de la Mirel Idorași, în care acesta din urmă manifestă un comportament agresiv și intimidant. În loc să răspundă întrebărilor legate de vila sa și sursa averii, Idorași a apelat la injurii („nu aveți cap cât am eu în capul cel mic”) și la etalarea puterii, susținând că are „forțe disproporționate” față de jurnalist. Discuția include referiri la „CD-uri” cu informații despre ziarist, vizite la Bruxelles și conexiuni cu senatori și ambasadori.

Redăm câteva dintre replicile de pe whatsapp, schimbate de Idorași cu jurnalistul:

„Gachi: Nu e o vendettă, asta e în capul dvs.

Idorași: Nu aveți dvs cap cât am eu în capul cel mic

Gachi: Vi s-au cerut toate explicațiile. Capul cel mic? Mai exact?

Idorași: Vai de inteligența dvs

Gachi: De unde aveți vila? Cine a construit-o? Cine a dat banii?

Idorași: Ați plecat pe serva… la comanda cuiva… pe niște interese abstracte și… și nu știți că eu știu toate combinațiile dvs

Gachi: Fugiți de întrebările care vă privesc cu adevărat

Idorași: Vă aștept la birou să vă arăt niște CD-uri. Cu dvs and company. Domnule… habar nu aveți cine sunt eu. Gata, mă duc să beau un vin bun cu un ambasador și un senator din diaspora. Mâine plecăm la Bruxelles. Mie îmi veți da voi cu vârf și îndesat. Să îmi iau a șaptea mașină… de tuns ouă… ale voastre. Pe ale mele nu aveți cum să le numărați. Nu știți să numărați în alte monede

Gachi: Aveți grijă ce faceți cu vila aia

Idorași: Apropo, care din ele… că mai am vreo trei…

Chiar nu vă gândiți că suntem forțe disproporționate

Gachi: Ia explicați. Vă lipsește simțul realității

Idorași: Așa zicea și Zelenski și acum e la fel de distrus

Gachi: Sunteți fanul lui Putin și al Rusiei?

Idorași: Când plecați la un război vedeți cu cine vă luptați și ce flinte aveți

Gachi: Realizați că toate discuțiile astea vă expun aprobriului public? Nu e un război! Asta e în capul dv.

Idorași: Domnule… pe mine mă cunoaște o țară întreagă de vreo 25 de ani. Sunteți prea mici și neimportanți pentru mine. Dar pe mine nu mă cunoașteți. Iar la București… lumea de la Iași se vede altfel. Ca de pe lună”

Ziaristul Gabriel Gachi, cel care a relatat în Reporter de Iași scandalul creat în instituție de șeful Gărzii Forestiere București, acuzat de subalterni de „bullying profesional” a explicat pentru „Adevărul” cum a început conflictul cu Mirel Idorași, care a ajuns să-i trimită numeroase mesaje pe whatsapp în care îl înjură și îl amenință.

„Idorași e înregistrat de subalterni în timp ce-i amenință și le adresează injurii, spunându-le că-i dă afară, ca toți sunt hoți, doar el e cinstit. Folosește un limbaj agresiv față de oricine nu îi este pe plac, fără să aibă vreo dovadă că omul cu pricina a greșit cu ceva.

În plus, vila de la Snagov e trecută pe numele părinților, mașina pe care o conduce, Toyota Camry, e înmatriculată pe numele unor prieteni. Am vorbit și cu șeful Gărzii Forestiere Naționale, Florin George Gârbacea. A spus că a instituit o comisie care să cerceteze abuzurile lui Mirel Idorași”, a declarat ziaristul pentru „Adevărul”.

Contactat de „Adevărul”, Mirel Idorași, șeful Gărzii Forestiere București, a declarat că litigiul va fi soluționat în instanță, precizând că a formulat deja mai multe plângeri penale în acest sens.

„Avocații mi-au cerut să nu mai dau nicio declarație în presă, dar vă pot spune că am înaintat mai multe plângeri penale, pentru gravele deficiențe pe care acest ziar mi le-a creat în ultimii doi ani. Vă asigur că voi merge în instanță cu acest ziar și cu cel care m-a înregistrat fără acord.

Eu nu am nicio problemă de integritate, absolut de niciun fel. Motivul real al acestei mizerii, pentru că nu am cum să o numesc altfel, este desfacerea contractului de muncă a lui Vătui Florin, care e din Iași, pentru grave probleme de integritate”, a declarat Idorași.

Garda Națională a demarat controale

La rândul lui, șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a declarat că a sesizat DNA și DIICOT.

„Am primit mai multe sesizări din partea angajaților Gărzii Forestiere București care reclamau comportamentul abuziv al șefului lor, inclusiv legate de intimidări și amenințări, calculatoare luate de șeful instituției de la angajați.

Am trimis Corpul de Control, care a întocmit două rapoarte, pentru că am avut sesizări și de la Romsilva și de la Sectorul 4, în care ni se reclama că domnul director are un comportament abuziv. Au fost sesizate deja DNA și DIICOT”, a declarat George Gârbacea precizând că, din punct de vedere procedural, acesta va fi cercetat și disciplinar.

De altfel, surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că membrii Corpului de Control monitorizează de două săptămâni activitatea lui Mirel Idorași, „pentru că sunt conflicte zilnice”. „Are o anumită tehnică de manipulare a angajaților, prin instaurarea fricii la locul de muncă, un adevărat bulling profesional”, arată sursele amintite.

O investigație publicată de Reporter de Iași arată că există discrepanțe între declarațiile de avere și realitatea bunurilor deținute de Mirel Idorași, fiind menționată și existența unei vile într-o zonă rezidențială de lângă București, neclarificată complet în acte.