Judecătoare româncă, aflată în Israel la izbucnirea războiului: „Sunt un om puternic, dar ceea ce am trăit m-a dărâmat”

Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, în prezent judecătoare la Curtea de Apel Timișoara, s-a aflat în Israel la izbucnirea războiului din această țară. Într-o postare pe Facebook, Adriana Stoicescu a relatat experiența avută.

Judecătoarea din Timișoara se afla în vacanță în Israel în momentul în care a izbucnit războiul declanșat de gruparea teroristă Hamas.

Sâmbătă, judecătoarea a postat pe pagina sa de Facebook o filmare, realizată prin geamul unei locuințe, în care pot fi văzuți, pe stradă, mai mulți teroriști înarmați. Pe înregistrare se aud mai multe focuri de armă.

Judecătoarea s-a întors în țară duminică dimineața, cu una dintre cursele puse la dispoziție de Tarom pentru repatrierea românilor aflați în Israel. Pe pagina sa de Facebook, Adriana Stoicescu a povestit experiența trăită.

„În urmă cu ceva timp, o persoană pe care am considerat-o prietenă, mi-a spus următoarele cuvinte: ‹Tu nu ai nimic. Nu ai soț, nu ai copii, acum ți-a murit și tatăl. Ce mai, ești un nimeni ce nu are nimic. Și, totuși, ești încă în picioare›. Nu am comentat în niciun fel, întorcând, astfel, și celălalt obraz. Apoi, gândindu-mă la cuvintele ei, am început să îmi pun întrebări. Cine sunt eu? Ce rol am? Care îmi e chemarea? Am plecat în Israel sperând că găsesc un răspuns. M-am întors șocată. Sunt un om puternic, dar ceea ce am trăit m-a dărâmat”, a scris judecătoarea, pe Facebook.

„Prin voi am simțit iubirea și grija”

După ce a primit sute de mesaje de încurajare și de susținere, judecătoarea a spus că „a simțit că există ceva ce depășește granițele omeniei și empatiei”. „Prin voi am simțit iubirea și grija. Și da, poate nu îmi știu încă menirea, dar știu că sunt binecuvântată. Vă mulțumesc pentru cuvintele de îmbărbătare și mesaje, pentru rugăciuni, pentru că v-ați oferit să mă ajutați și, în general, pentru că existați. Acum, de Luna Rozariului, aveți un loc special în rugăciunile mele”, le-a transmis Adriana Stoicescu celor care o urmăresc pe Facebook.

Judecătoarea a apreciat modul în care s-au mișcat autoritățile române pentru repatrierea românilor aflați în Israel la izbucnirea războiului.

„Mulțumiri speciale și toată considerația pentru consulul României la Haifa și consulul României la Tel Aviv. Profesionalismul, empatia, răbdarea lor ne-au adus alinare. Felicitări autorităților române pentru modul în care au acționat! Suntem acasă”, a mai scris judecătoarea, pe Facebook.