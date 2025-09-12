search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Vicepreședintele CJ Harghita, trimis în judecată de DNA, alături de mai mulți funcționari. Ce acuzații li se aduc

Vicepreşedintele CJ Harghita, Barti Tihamer, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, alături de mai mulţi funcţionari din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, pentru mai multe infracțiuni.

Barti Tihamer a fost trimis în judecată de către procurorii DNA FOTO Facebook
Barti Tihamer a fost trimis în judecată de către procurorii DNA FOTO Facebook

Direcția Națională Anticorupție a informat, vineri, că a trimis în judecată mai mulți inculpați. Printre aceștia se numără și preşedintele regional al unei formaţiuni politice şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, Barti Tihamer.

El este acuzat de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, precum și de două infracţiuni de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dintre care una în formă continuată, a transmis DNA printr-un comunicat.

De asemenea, a fost trimis în judecată și Kurko Andras, şef administraţie adjunct – inspecţie fiscală la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (A.J.F.P. Harghita), pentru:

- trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dintre care una în formă continuată (18 acte materiale),

- patru infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic,

- două infracțiuni de instigare la acces ilegal la un sistem informatic,

- trei infracțiuni de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice,

- două infracțiuni de instigare la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și

- efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale.

Totodată, DNA a informat că au fost trimiși în judecată, în stare de libertate șeful al Serviciului inspecție fiscală persoane fizice din cadrul A.J.F.P. Harghita, Andrasi Zsolt; Tulit Gabor un funcționar public în cadrul Serviciului inspecție fiscală persoane fizice din cadrul A.J.F.P. Harghita și Eross Ignac, inspector superior în cadrul A.J.F.P. Harghita.

Printre infracțiunile comise de aceștia se numără acces ilegal la un sistem informatic, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, precum și complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Citește și: Dosarul de evaziune cu mașini de lux vândute fără TVA: cei 5 inculpați reținuți de DNA, plasați în arest la domiciliu

"În perioada 02 iulie – 01 august 2024, inculpatul Barti Tihamer, în calitatea de președinte regional al unei formațiunii politice și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, și-ar fi exercitat influența asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), astfel încât inculpatul Kurko Andras să fie promovat/menținut temporar (până la data de 31 decembrie 2024), în funcția de șef administrație adjunct A.J.F.P. Harghita. În virtutea funcției respective, inculpatul Kurko Andras i-ar fi oferit inculpatului Barti Tihamer informații nedestinate publicității din cadrul A.N.A.F, referitoare la activitatea unor societăți comerciale, date cerute de acesta din urmă pentru a le folosi în interes propriu sau în interesul unor persoane apropiate", se arată în comunicat.

Concret, în perioadele 18 septembrie 2023 – 16 octombrie 2023 și 07 mai 2024 – 12 noiembrie 2024, inculpatul Kurko Andras, în calitatea menționată, la cererea inculpatului Barti Tihamer, ar fi permis accesul acestuia din urmă la informații nedestinate publicității, referitoare la activitatea fiscală a 18 societăți comerciale, informații obținute în virtutea funcției, prin accesarea bazelor de date aflate la dispoziția instituției fiscale în cadrul căreia își desfășura activitatea (ANAF), în scopul obținerii pentru sine a unui folos nepatrimonial, respectiv a promovării/menținerii temporare în funcția publică vacantă de șef administrație adjunct A.J.F.P. Harghita, concomitent cu obținerea, de către inculpatul Barti Tihamer, a unor foloase necuvenite rezultate din valorificarea informațiilor obținute.

De asemenea, la data de 19 august, tot la cererea inculpatului Barti Tihamer, inculpatul Kurko Andras, cu ajutorul subordonatului său Eross Ignac, i-ar fi transmis primului, prin intermediul aplicației „Whatsapp”, informații privind situația financiară a unei societăți comerciale vizată de un apropiat al primului, în vederea achiziționării. Informațiile respective ar fi fost obținute prin accesarea sistemului informatic ANAF, date ce nu sunt destinate publicității.

"Totodată, în perioada august – octombrie 2024, inculpatul Kurko Andras, prin prisma calității sale de șef administrație-adjunct – inspecție fiscală la A.J.F.P. Harghita, având acces la bazele de date administrate de diferite autorități publice care conțin informații nedestinate publicității, ar fi furnizat și ar fi permis accesul mai multor reprezentanți ai unor societăți comerciale ori unor persoane apropiate la informații nedestinate publicității, după cum urmează:

- ar fi oferit administratorului unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul îmbutelierii apelor minerale, informații cu privire la controalele ce urmau a fi făcute de către inspectorii fiscali din cadrul A.J.F.P. Harghita la societatea respectivă, precum data exactă a controlului și componența echipei de control, asigurându-l totodată pe administrator de participarea sa la această activitate,

- ar fi oferit informații cu privire la activitatea fiscală a unei întreprinderi individuale,

- ar fi oferit date despre furnizorii unei anumite societăți comerciale", potrivit comunicatului", potrivit comunicatului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Harghita, cu propunerea de a se menține măsurile preventive (control judiciar) dispuse în cauză.

