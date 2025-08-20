Patronul Nordis a scapat definitiv de controlul judiciar

Patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă definitiv de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel Bucureşti.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă", se arată în decizia instanţei, potrivit Agerpres.

În luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind eliberaţi de Instanţa supremă.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, în schimb Laura Vicol nu are niciun fel de interdicţii.

Cei doi sunt anchetaţi penal de DIICOT în dosarul Nordis pentru mai multe infracţiuni, printre care constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune.

În esenţă, ei sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase ar fi provenit de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.