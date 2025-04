Sancțiuni drastice pentru dezvoltatorii care-i înșeală pe cumpărători. „Legea Nordis” a trecut de Senat

Dezvoltatorii imobiliari care folosesc banii cumpărătorilor de imobile în alte scopuri riscă să fie sancționați cu 1% din cifra de afaceri, conform unui amendament admis, marți, la propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

Membrii Comisiilor juridică și pentru administrație din Senat au admis mai multe amendamente care se vor aplica acelor dezvoltatori imobiliari care-și înșeală clienții. Amendamentele au fost admise împreună cu raportul la proiectul de act normativ.

Setul de amendamente pentru Legea Construcțiilor a fost asumat de coaliția de guvernare din care fac parte PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale. A fost discutat și un al doilea proiect, susținut de USR, care a fost respins.

Principalele amendamente ale coaliției prevăd:

Înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor obligatorii pentru a elimina posibilitatea ca un dezvoltator să poată promite casa sau apartamentul mai multor persoane, spune liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir;

Limitarea avansului la 15%, iar următoarele plăți să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare, 25% la finalizarea structurii, 25% la finalizarea instalațiilor;

Sancțiuni de 1% din cifra de afaceri pentru dezvoltatorii care folosesc banii obținuți din avans în alte scopuri decât ridicarea construcției.

„S-a stabilit, prin amendamentele pe care le-am discutat împreună cu colegii din coaliția de guvernare, foarte clar, înscrierea în cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Cu această prevedere legală am blocat orice posibilitate ca un dezvoltator să poată promite mai multor persoane, am limitat avansul plătit de persoană la 15% și, ulterior, plățile să se facă în funcție de stadiile de dezvoltare. La finalizarea structurii – 25%, la finalizarea instalațiilor – 25%”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, membru al Comisiei pentru administrație.

Acesta a subliniat că, astfel, există posibilitatea pentru cumpărător ca avansul să fie plătit în funcție de stadiul care să certifice că respectiva dezvoltare imobiliară este în curs de execuție și siguranța că banii nu sunt folosiți în alt scop.

„Am stabilit și sancțiuni, am propus 1% din cifra de afaceri pentru dezvoltatorii imobiliari care folosesc banii cumpărătorilor în alte scopuri. Am stabilit – consumatorii să fie trecuți, în situația falimentului, să fie creditori privilegiați, adică să fie primii după statul român, cei care să-și recupereze eventualele sume, dacă există posibilitatea falimentului. Suntem în situația în care dezvoltatorul este pus să garanteze că această dezvoltare imobiliară se face corect, iar cumpărătorul să aibă siguranța că obține un produs în baza lucrărilor pe care le-a plătit”, a explicat Daniel Zamfir.

Inițiatorii proiectului sunt parlamentari ai PSD.

Amintim că în 2024, jurnaliștii de la Recorder au publicat o investigație amplă, care a scos la iveală dovezi clare despre neregulile comise de Nordis Management. Printre cele mai importante dezvăluiri se numără faptul că unele apartamente din ansamblurile rezidențiale și hoteluri promovate de companie au fost vândute de mai multe ori, fără ca acestea să fie finalizate sau livrate​.

Invstigația derulată în cazul Nordis a dus la deschiderea unui dosar penal de către DIICOT, care investighează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare. De asemenea, scandalul a determinat modificări în legislația privind avansurile plătite pentru achizițiile imobiliare, reducând riscurile pentru cumpărători.

Ancheta a scos la iveală faptul că Nordis ar fi vândut unele apartamente de mai multe ori către cumpărători diferiți, fără a livra proiectele promise la termen. Pe lângă aceste practici comerciale suspecte, au apărut și acuzații de legături puternice între companie și cercuri politice influente. Vladimir Ciorbă, unul dintre asociații majoritari ai companiei, este căsătorit cu deputata PSD Laura Vicol, care a deținut funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Această legătură politică ar fi facilitat anumite practici de afaceri controversate, profitând de lacune în legislația românească.