Vineri, 22 August 2025
Adevărul
DIICOT răspunde la acuzațiile deputatului Stelian Ion despre ancheta „Nordis”: 2000 de audieri, 600 de păgubiți, 400 de volume

DIICOT a transmis că ancheta în dosarul „Nordis” se desfășoară cu celeritate, fiind administrate ritmic mijloacele de probă necesare, și a respins acuzațiile nefondate privind presupusa tergiversare a cauzei făcute de fostul ministru al Justiției din partea USR, Stelian Ion. 

DIICOT a reacționat la acuzațiile făcute de Stelian Ion pe Facebook / Sursa foto: Inquam Photos
DIICOT a reacționat la acuzațiile făcute de Stelian Ion pe Facebook / Sursa foto: Inquam Photos

Procurorii anunță ancheta se desfășoară cu celeritate pentru aflarea adevărului

 DIICOT reacționează după ce fostul ministru al Justiției, deputatul USR Stelian Ion, a facut acuzații grave la adresa procurorilor pe care i-a acuzat că tergiversează mega-ancheta din cazul „Nordis”. 

„În legătură cu afirmațiile publice, nefondate, formulate pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei „Nordis”, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) precizează că ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului” au transmis procurorii DIICOT. 

Ce au făcut de fapt procurorii de la debutul scandalului Nordis până acum

În dosarul penal vizând infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat, au fost derulate, începând cu data de 3 februarie 2025, următoarele activități:

- dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezența persoanelor de la care acestea au fost ridicate;

- efectuarea de percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;

- audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calități procesuale (inclusiv peste 600 de persoane vătămate);

- constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

Activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părților procesuale, arată DIICOT. 

De ce durează atât de mult derularea anchetei și aflarea adevărului. Ce dificultăți întâmpină procurorii DIICOT 

DIICOT precizează că soluționarea dosarului „Nordis” presupune proceduri complexe, inclusiv audierea unor persoane vătămate aflate în străinătate și efectuarea unor expertize judiciare după coroborarea probelor existente.

Citește și: Cum motivează ÎCCJ eliberarea Laurei Vicol. Detalii despre zborurile Nordis

Pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat.

Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective” anunță reprezentanții DIICOT. 

„Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competență cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură” mai precizează sursa citată. 

Ce acuzații le-a adus deputatul Stelian Ion procurorilor de la Crimă Organizată

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a acuzat tergiversarea anchetei în dosarul „Nordis”, susținând că aceasta stagnează de aproape jumătate de an din cauza lipsei fondurilor pentru efectuarea expertizelor, pe care Ministerul Public nu le-ar fi pus la dispoziția DIICOT. 

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor.Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție” a scris Stelian Ion. 

El a afirmat în postarea de pe pagina sa de Facebook că situația favorizează infractorii și lasă fără speranță peste 800 de persoane păgubite.

„Dosarul acesta pare „forfecat” din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă.

Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva” a subliniat fostul ministru. 

Politică

