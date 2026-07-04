Fiul lui Viorel Pașca se plânge de condițiile din arest: „Am fost lăsați fără mâncare și medicamente. Nu exista cearșaf, nu exista pernă, nici pătură”

Sabin Pașca, unul dintre fiii lui Viorel Pașca, susține că el și membrii familiei sale au fost supuși unor condiții dificile în timpul celor 24 de ore petrecute în arest, după perchezițiile efectuate de procurorii DIICOT la așezămintele familiei din județul Bihor.

Într-un mesaj publicat sâmbătă, 4 iulie, pe rețelele sociale, acesta afirmă că, deși niciun membru al familiei nu fusese condamnat definitiv la momentul reținerii, toți au fost tratați „ca pe cei mai periculoși criminali”.

„Statul român m-a reținut pe mine și pe întreaga mea familie timp de 24 de ore și ne-a tratat ca pe cei mai periculoși criminali, deși beneficiam de prezumția de nevinovăție. La acel moment nu exista nicio hotărâre definitivă împotriva noastră și nu eram condamnați pentru nicio faptă. Într-un stat de drept, orice persoană trebuie considerată nevinovată până la dovedirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Cu toate acestea, modul în care am fost tratați ne-a făcut să ne simțim deja condamnați, lipsiți de demnitate și de cele mai elementare drepturi pe care orice persoană ar trebui să le aibă, indiferent de situația juridică în care se află”, a scris Sabin Pașca, pe FB.

„Medicamentele i-au fost luate”

Fiul lui Viorel Pașca susține că mama sa, Florica Pașca, a rămas fără medicamentele pe care le avea asupra sa, deși le-ar fi explicat autorităților că suferă de dureri puternice de cap și că nu suportă fumul de țigară.

„Medicamentele i-au fost luate, iar apoi nu i s-a oferit niciun alt medicament, pe motiv că nu avea prescripție. Mi se pare ireal ca o persoană să aibă exact medicamentul de care are nevoie pentru calmarea durerii, acesta să îi fie luat, iar apoi să nu primească nimic în schimb”, a afirmat Sabin Pașca.

Potrivit acestuia, atât Florica Pașca, cât și Delia Păcală au fost cazate în camere în care alte persoane fumau în permanență.

Sabin Pașca a invocat și prevederile Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, întrebându-se dacă permiterea fumatului în camerele de arest este compatibilă cu legislația în vigoare.

„Dacă încăperile de arest nu erau spații special amenajate pentru fumat, atunci este legitim să întrebăm de ce era permis fumatul în prezența unor persoane nefumătoare și de ce acestea au fost obligate să suporte fumul de țigară, în ciuda stării lor de sănătate. Imaginați-vă cum trebuiau să se simtă două femei, dintre care una mamă a trei copii, știind că și copiii ei se află într-o situație asemănătoare, într-un arest în care nu li se respecta dreptul de a primi mâncare sau medicație, unde nu exista aer condiționat în fiecare cameră, iar temperaturile erau atât de ridicate încât odihna devenea aproape imposibilă”, a spus acesta.

„Nu am primit mâncare și am dormit fără lenjerie de pat”

Sabin Pașca susține că nici el și nici ceilalți membri ai familiei nu ar fi primit hrană în perioada petrecută în arest și că au fost nevoiți să se descurce cu alimente aduse ulterior de avocat.

„Unde este minimul necesar atunci când îți este foame și nu primești de mâncare? Nu doar în arest, ci în toate cele trei zile petrecute acolo, doar avocatul nostru ne-a ajutat să mâncăm și noi ceva”, a afirmat acesta.

Sabin Pașca vorbește și despre lipsa apei și despre faptul că, la un moment dat, un polițist i-ar fi oferit un recipient din care băuse deja.

„Apreciez gestul și îi mulțumesc, dar atunci când ceri apă, nu cred că la asta se referă cineva”, spune Sabin.

El a relatat că a fost introdus într-o celulă împreună cu alte persoane și că paturile disponibile nu aveau cearșafuri, perne sau pături. „Ne-am urcat într-un pat unde nu exista cearșaf, nu exista pernă, nu exista plapumă și nici pătură”, a spus fiul lui Viorel Pașca.

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În mesajul său, Sabin Pașca a afirmat că deținuții din cameră i-au recunoscut după imaginile și informațiile apărute în spațiul public despre cazul de la Dumbrava.

„La televizor am apărut chiar noi, cei din cazul de la Dumbrava. Din felul în care s-a vorbit despre noi pe canalele de știri, acești oameni au înțeles exact ceea ce s-a dorit să se înțeleagă”, a susținut acesta.

Potrivit relatării sale, în urma identificării ar fi existat și amenințări din partea unor persoane aflate în arest.

„Dar nesiguranța, frica și sentimentul că mă aflu în pericol nu m-au lăsat să merg. Am adormit din nou, cumva. Întrebările mele sunt simple: unde este minimul necesar atunci când îți este foame și nu primești de mâncare? Nu doar în arest, ci în toate cele trei zile petrecute acolo, doar avocatul nostru ne-a ajutat să mâncăm și noi ceva”, a spus acesta.

La finalul mesajului, Sabin Pașca spune că știe că există diferențe între un centru pentru persoane vulnerabile și un arest, însă consideră că respectarea unui minim de condiții și demnitate ar trebui să existe în orice instituție.

„Unde este minimul necesar atunci când te simți în pericol constant și nu poți dormi? Când ești apăsat psihic timp de două zile, plus ziua care a urmat, fără pauză și fără un somn odihnitor? Unde este minimul necesar atunci când ceri ajutor și ți se urlă în față, fiind făcut să te simți ca un nimic? Oare acestea sunt condițiile peste tot în arest? Desigur, există o diferență uriașă între a fi în arest și a fi într-un centru pentru bătrâni sau persoane vulnerabile. Dar minimul necesar ar trebui să existe peste tot. Diferența este între ceea ce statul numește minim necesar și ceea ce acel centru a oferit în realitate. Iar părerea mea este că diferența este uriașă. Cred că pot spune că această diferență nu se vede doar în arest, ci și în multe spitale din țară, în multe azile autorizate și în multe alte locuri în care oamenii ar trebui tratați cu demnitate”, a încheiat acesta.

Familia Pașcă, în control judiciar

Familia Pașca, pe care procurorii DIICOT o acuză de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, s-a întors vineri, la Bihor. Judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă și i-au plasat pe cei doi soți și pe cei trei fii ai lor sub control judiciar.

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Membrii familiei Pașca sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. În urma perchezițiilor desfășurate în județul Bihor, anchetatorii au descoperit peste 400 de persoane aflate în imobile clandestine, precum și un seif în care se aflau sute de carduri bancare aparținând beneficiarilor.

Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi funcționat încă din anul 2006 și ar fi vizat exclusiv persoane cu dizabilități severe sau persoane fără adăpost.

Anchetatorii susțin că victimele ar fi fost deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori fără pregătire medicală, în timp ce membrii grupării le-ar fi încasat pensiile, indemnizațiile de handicap și alte drepturi bănești.

În dosar sunt cercetate 11 persoane, printre care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori. Procurorii au reținut în sarcina principalului inculpat 210 acte materiale privind infracțiunile investigate.

În apărarea sa, Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava-Dumnezeu Poartă de Grijă”, s-a întors acasă, în județul Bihor, a spus că persoanele aflate în grija asociației au fost trimise de instituții ale statului și că activitatea desfășurată de-a lungul anilor a avut exclusiv caracter umanitar. Cum am exploatat cei 300 de oameni care n-au avut niciun leu?”, a afirmat Viorel Pașca.