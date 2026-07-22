 Festivalul Boovie ajunge la București. Peste 1.500 de elevi și profesori sunt așteptați la ediția a XI-a | adevarul.ro
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Festivalul Boovie ajunge la București. Peste 1.500 de elevi și profesori sunt așteptați la ediția a XI-a

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Festivalul internațional de book-trailere Boovie ajunge anul acesta la cea de-a XI-a ediție și se desfășoară, în perioada 23-26 iulie, în mai multe locații din București. Peste 1.500 de elevi și profesori din România și Republica Moldova sunt așteptați să participe la evenimente.

Festivalul Boovie se desfășoară între 23 și 26 iulie, la București. FOTO: Boovie
Festivalul Boovie se desfășoară între 23 și 26 iulie, la București. FOTO: Boovie

Punctul central al festivalului va fi Piața George Enescu, unde vor avea loc principalele evenimente ale ediției. În competiție s-au înscris inițial 563 de echipe, cu un total de 5.739 de participanți. Aproximativ 500 de echipe au finalizat procesul de înscriere și au trimis trailerele, care au trecut prin mai multe etape de evaluare.

Ultima rundă de jurizare va avea loc în timpul festivalului, iar competiția se va încheia cu Gala Boovie și decernarea Marilor Premii.

Premiu de 1.000 de euro pentru cel mai bun book-trailer

Juriul Galei este format din actorii Marius Manole, Medeea Marinescu, Elvira Deatcu și Ada Galeș, alături de Ciprian Nicula. Premiile vor fi acordate pe 25 iulie, de la ora 20.00, în Piața George Enescu.

Vor fi premiate producții realizate de elevii de gimnaziu și liceu la categorii precum actorie, regie, scenariu, coloană sonoră originală, imagine, scenografie, montaj și editare. Cel mai bun trailer al ediției va primi Marele Premiu Boovie, în valoare de 1.000 de euro.

Pe parcursul celor patru zile sunt programate peste 40 de evenimente, printre care ateliere cu scriitori, regizori, actori și scenografi, mini-conferințe și proiecții de film. Marius Manole, Medeea Marinescu și Ada Galeș vor avea și întâlniri cu elevii, în cadrul cărora vor discuta despre carieră, alegeri și rolul artei. O parte dintre evenimente vor fi deschise și publicului larg, în limita locurilor disponibile.

Întâlniri cu scriitori și profesioniști din cinematografie

Programul include și întâlniri dedicate literaturii. Radu Paraschivescu va discuta cu participanții la Teatrul Național București, în timp ce Lavinia Braniște și Adina Rosetti vor susține ateliere și discuții interactive la Biblioteca Națională a României.

Printre invitați se mai numără Doru Căstăian, Iulia Iordan și Carmen Tiderle. În zona cinematografiei, elevii vor putea lucra și discuta cu profesioniști precum directorul de imagine George Dăscălescu, actorul Bogdan Iancu, regizorul și scenaristul Marius Papară și criticul de film Ionuț Mareș.

Festivalul include și activități dedicate jurnalismului și educației media, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum informarea corectă, crearea de conținut și utilizarea inteligenței artificiale.

Boovie a fost inițiat în urmă cu 11 ani de profesoara de Limba și literatura română Carmen Ion, de la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani. În cadrul festivalului, echipele de elevi de gimnaziu și liceu aleg cărți pe care le reinterpretează și le transformă în book-trailere, ocupându-se inclusiv de decor, recuzită, filmare, montaj, editare și coloana sonoră.

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