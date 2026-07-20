Mergi la un festival vara aceasta? Cele 8 reguli care te ajută să eviți problemele

Vara este în plină efervescență, iar sezonul marilor festivaluri a început. Mii de adolescenți și tineri se pregătesc pentru zile și nopți de muzică, prieteni și experiențe noi. În spatele energiei și distracției, însă, există și situații care pot transforma o amintire frumoasă într-un moment dificil.

Pentru ca festivalurile să rămână experiențe de care tinerii să se bucure în siguranță, adolescenții din Consiliul Consultativ al Copiilor al World Vision România vin cu recomandări simple despre limite personale, grijă față de prieteni și cum pot fi evitate situațiile riscante.

1. Stabilește-ți limitele înainte să înceapă distracția

Înainte de festival, gândește-te la câteva întrebări simple: Ce sunt dispus să fac și ce nu? Cum voi reacționa dacă cineva mă presează să încerc ceva ce nu vreau? Cui îi pot cere ajutorul dacă mă simt rău, inconfortabil sau în pericol?

Este mult mai ușor să îți respecți limitele atunci când ți le-ai stabilit dinainte. Iar un „nu” nu are nevoie de justificări.

2. Nu ceda presiunii de grup și nu pune presiune pe ceilalți

La festivaluri poate apărea senzația că trebuie să faci ceea ce face grupul pentru a te integra. Dar prietenii adevărați îți respectă alegerile și limitele. Dacă nu vrei să bei, să consumi o substanță, să mergi într-un anumit loc sau să faci orice altceva care te face să te simți inconfortabil, ai dreptul să spui „nu”.

La fel de important este să nu fii tu persoana care îi presează pe ceilalți. Respectă limitele prietenilor tăi, chiar dacă alegerile lor sunt diferite de ale tale.

3. Fă-ți un plan cu prietenii înainte de festival

Stabiliți un loc de întâlnire în cazul în care vă pierdeți în mulțime și încercați să rămâneți împreună, mai ales seara sau în zonele foarte aglomerate. Asigurați-vă că telefoanele sunt încărcate și că fiecare știe cui să ceară ajutor în caz de nevoie.

Un grup de prieteni înseamnă și responsabilitate reciprocă: dacă cineva pare copleșit, dezorientat, foarte obosit sau se simte rău, nu îl lăsa singur.

4. Cunoaște locul în care te afli

Când ajungi la festival, identifică punctele medicale, ieșirile, zonele de informare, personalul de securitate și spațiile în care poți cere ajutor.

Într-o situație de urgență, faptul că știi unde să mergi și cui să te adresezi poate face diferența.

5. Apa, mâncarea și pauzele fac parte din distracție

Orele petrecute în soare, dansul, aglomerația și lipsa somnului pot duce la epuizare. Hidratează-te regulat, mănâncă și ia pauze atunci când corpul îți spune că are nevoie.

Nu ignora starea de rău doar pentru că nu vrei „să strici cheful”. Să ai grijă de tine nu înseamnă că te distrezi mai puțin, ci că poți continua să te bucuri de experiență în siguranță.

6. Distracția autentică nu are nevoie de alcool sau alte substanțe

Muzica, dansul, prietenii și energia unui festival pot crea experiențe memorabile fără alcool sau alte substanțe. Faptul că alții aleg să consume nu înseamnă că trebuie să faci același lucru.

Curajul poate însemna și să îți păstrezi propriile alegeri atunci când cei din jur încearcă să te convingă să faci altceva.

7. Fii atent la situațiile de abuz sau hărțuire

Nimeni nu are dreptul să te atingă fără acordul tău, să te urmărească, să te intimideze sau să te facă să te simți în pericol. Dacă o persoană te face să te simți inconfortabil, mergi într-o zonă sigură, apropie-te de prieteni și cere imediat ajutor personalului festivalului, echipelor de securitate sau autorităților.

Dacă observi că un prieten sau o altă persoană se află într-o situație vulnerabilă, nu ignora ceea ce se întâmplă. Oferă sprijin și cere ajutor atunci când situația o impune.

8. Ai grijă de telefon, bani și documente

În mulțime, telefoanele, portofelele și documentele pot fi pierdute sau furate cu ușurință. Păstrează lucrurile importante într-un loc sigur și nu le lăsa nesupravegheate.

Este util să ai și un plan pentru situația în care rămâi fără telefon sau te desparți de grup.

Consiliul Consultativ al Copiilor reunește adolescenți din diferite comunități din România, care reprezintă vocea colegilor lor și contribuie la inițiativele de advocacy și educație ale World Vision România. Prin experiențele și perspectivele lor, aceștia aduc în atenția publică problemele care îi afectează direct pe copii și tineri și contribuie la identificarea unor soluții relevante pentru generația lor.