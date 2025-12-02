Femeie în scaun cu rotile, ucisă cu brutalitate pentru că nu a cerut la toaletă. Doi bărbați au fost arestați pentru omor calificat

Doi bărbați din Râmnicu Sărat, județul Buzău, au fost arestați preventiv pentru omor calificat, după ce ar fi ucis în bătaie o persoană cu dizabilități, imobilizată într-un cărucior cu rotile. Agresiunea, descrisă de anchetatori ca fiind de o violență extremă, a avut loc în seara de 28 noiembrie.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorul de caz a cerut și obținut arestarea preventivă a celor doi inculpați. Unul dintre ei este recidivist, fiind anterior condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav.

Anchetatorii au stabilit că cei doi bărbați, de 48 şi 44 de ani, s-au enervat după ce victima, aflată în scaun rulant, nu ar fi anunțat că are nevoie la toaletă. În urma incidentului, femeia de 45 de ani a făcut pe ea, moment în care agresorii ar fi început să o lovească cu pumnii și picioarele în cap, piept și abdomen, relatează News.ro.

Bătaia ar fi continuat aproximativ un sfert de oră, după care unul dintre inculpați a lovit-o cu o coadă de topor în cap. Cei doi au târât apoi victima de păr până afară, unde ar fi izbit-o cu capul de treptele din beton, smulgându-i o porțiune mare de păr, înainte de a o trage din nou în locuință. Cei doi bărbați și femeia infirmă împărțeau o locuință socială.

Rănile, de o cruzime gravă

Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut salva victima. Medicul legist a stabilit că decesul a fost cauzat de un traumatism cranio-cerebral sever, cu fracturi la nivelul craniului, precum și de un traumatism cervical soldat cu fractura osului hioid.

Victima prezenta, de asemenea, multiple fracturi la coaste, traumatisme toracice și cervicale, fracturi la nivelul brațului și umărului, fractură de piramidă nazală, hemoragie cerebrală și contuzii grave.

Potrivit anchetatorilor, moartea a fost violentă, iar legătura dintre lovituri și deces este „clară și necondiționată”.

Cei doi inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Buzău. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, care investighează desfășurarea exactă a faptelor și circumstanțele în care s-a produs tragedia.