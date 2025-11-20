Ce pedeapsă a primit un bărbat din Giurgiu care și-a ucis fetița de trei ani. Decizia este definitivă

Bărbatul din Mihăilești, Giurgiu, care anul trecut și-a ucis fetița de trei ani, a fost condamnat acum de judecătorii Curții de Apel București la 13 ani într-o închisoare de maximă siguranță. Sentința este definitivă.

Dacă în primă instanță judecătorii de la Giurgiu l-au condamnat pe criminal la 15 ani de închisoare pentru omor în forma violenței domestice, judecătorii Curții de Apel i-au redus pedeapsa la 13 ani, decizie rămasă definitivă. Prin urmare, bărbatul își va ispăși pedeapsa într-o închisoare de maximă siguranță, potrivit Știrile ProTV.

Crima a avut loc în primăvara anului 2024, în Mihăilești-Giurgiu, acolo unde bărbatul de 41 de ani, cuprins de furie că micuța de doar trei ani făcuse pe ea, a lovit-o pe fetiță, iar apoi a azvârlit-o cu putere la pământ, fapt ce a provocat răni care au dus în final la deces.

Echipajul SMURD a sesizat poliția, însă a trecut o perioadă destul de lungă de timp până anchetatorii de la Poliția Giurgiu au reușit să se lămurească și mai ales să strângă probe împotriva bărbatului, în condițiile în care soția criminalului a negat violențele asupra micuței.

S-au făcut inclusiv interceptări ale telefoanelor. Astfel a ieșit la iveală îngrozitoarea crimă.