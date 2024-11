Un bărbat din județul Sibiu a fost bătut cu pumnii și picioarele de un grup de tineri într-un magazin din localitate, după ce le-ar fi făcut o remarcă legată de vestimentație. Bărbatul a ajuns la spital cu coaste rupte și alte traumatisme. Agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore.

Un bărbat din Jina a fost victima unei agresiuni violente joi seara, într-un magazin local, unde venise să își cumpere un pachet de țigări. După ce și-a achiziționat produsele, bărbatul a observat un tânăr intrând în magazin într-o ținută neobișnuită și i-a atras atenția. În urma observației, acesta a fost atacat de tânăr și de un grup de prieteni care l-au lovit cu pumnii și cu picioarele, potrivit oradesibiu.ro.

„Eu am plecat de la stână după un pachet de țigări. Am intrat în magazin și, la 15 minute după ce mi-am făcut cumpărăturile și mi-am luat o bere, a intrat un rrom de jumătate dezbrăcat. I-am atras atenția, dar nu a zis nimic. A luat niște beri și, după 15 minute, a intrat buluc peste mine”, a relatat bărbatul.

În urma agresiunii, acesta a suferit mai multe traumatisme, inclusiv două coaste rupte, și a necesitat îngrijiri medicale.

Bărbatul a depus o plângere la poliție și susține că nu a mai avut conflicte cu acest grup de tineri în trecut și chiar îl cunoștea pe unul dintre ei.

„Niciodată nu am avut altercații cu ei. Am depus plângere la poliție și vreau să răspundă penal pentru ce au făcut. Sunt a patra persoană agresată de acest grup de indivizi. Au fost reținuți pentru 24 de ore. Patronul magazinului a sunat la poliție. Nu am vrut să stau la spital, că animalele nu avea cine să îmi îngrijească animalele”, a declarat victima.

El a afirmat de asemenea că va merge în instanță și speră ca cei responsabili să fie pedepsiți.

„Eu trăiesc datorită lui Dumnezeu dar ei trebuie să plătească cu libertatea. Asemenea animale trebuie să stea după gratii pe viață, pentru ca urmatoarea victimă să nu fie un copil, o femeie, un vârstnic având în vedere setea de violență pe care o au”, a mai adăugat el.