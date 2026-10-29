O femeie în vârstă de 45 de ani a murit miercuri seara, 28 octombrie, în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș, după ce a fost împușcată în zona gâtului.

Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 21.00 și, din primele informații, un bărbat de 35 de ani, care s-ar fi aflat la braconaj, a confundat victima cu un porc mistreț și a tras în direcția femeii cu o armă de vănătoare.

Polițiștii au găsit-o pe femeie moartă, fiind rănită în zona gâtului. Decesul femeii a fost constatat la fața locului.

Bărbatul a fost preluat de polițiști și se află în custodia acestora, urmând să fie clarificate toate împrejurările în care s-a produs incidentul, inclusiv circumstanțele în care a fost folosită arma de vânătoare, scrie presa locală.