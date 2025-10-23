Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unei femei, după și-a bătut fostul concubin și pe mama bărbatului

O femeie din Bistrița a ajuns sub incidența unui ordin de protecție după ce și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia, într-o parcare din oraș. Anterior, împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție, în vigoare la momentul incidentului.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 22 octombrie. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu faţă de femeia în vârstă de 33 de ani, după ce aceasta i-a lovit pe fostul concubin şi pe mama acestuia, au transmis polițiștii de la IPJ Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres,

Conflictul a avut loc deși chiar femeia ceruse și obţinuse anterior un ordin de protecţie împotriva bărbatului, pentru 12 luni.

„Poliţiştii Biroului de Ordine Publică au intervenit la un eveniment sesizat prin S.N.U.A.U. 112, într-o parcare din Bistriţa. La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni", a transmis, într-un comunicat, IPJ Bistrița-Năsăud.

Amintim că, tot joi, un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, individul s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.

Un bărbat de 42 de ani din localitatea Drăgoeni, județul Gorj, și-a lovit duminică, 12 octombrie, fosta soție și fiica, fiind reținut de polițiști pentru 24 de ore. Cele două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale. Împotriva bărbatului a fost emis și un ordin de protecție.