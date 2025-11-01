Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază SPP: „Pericolul letal ascuns în mâzgălirea cu graffiti”

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Vasile Bănescu, l-a ironizat pe George Simion, după ce acesta a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să îi asigure protecție personală, în urma vandalizării sediului central AUR din București.

„Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj moral de a vorbi deschis despre pericolul letal ascuns în mâzgălirea cu graffiti”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook, fără să îl numească direct pe Simion.

În comentarii, Bănescu a adăugat o captură de ecran cu titlul unei știri despre cererea liderului AUR privind paza SPP, sugerând astfel că postarea sa se referă la solicitarea acestuia. Titlul articolului respectiv este „Simion s-a speriat de grafferi: Cer oficial protecție pentru mine, familia mea și colegii din conducerea partidului.”

George Simion a anunțat vineri că a cerut pază asigurată de SPP pentru el, familia sa și conducerea partidului, acuzând „instituțiile de forță din București” că „discriminează opoziția politică din România”.

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, mai multe mesaje ostile împotriva partidului au fost scrise cu graffiti pe gardul sediului formațiunii, iar bannerele cu domnitori români afișate pe fațadă au fost parțial distruse.

„Fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind «teroristă»”, a mai afirmat Simion.

Simion a mai susținut că a depus anterior mai multe plângeri privind incidente similare, însă fără ca autoritățile să ia măsuri concrete.

Între timp, deputatul PNL Alexandru Muraru cere public CSAT să respingă solicitarea liderului AUR. Muraru îl acuză pe Simion de violență repetată și ipocrizie, afirmând că „un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol”.

Sâmbătă, 1 noiembrie, Poliția Română a făcut noi precizări cu privire la amenințările cu moartea adresate liderului AUR, George Simion, după ce acesta a depus o plângere penală în luna septembrie. Conform Poliției, sesizarea a fost tratată cu „maximă seriozitate”, iar în urma plângerii a fost deschis un dosar penal. Autoritățile au demarat verificările procedurale.