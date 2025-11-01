search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ucraina lovește inima infrastructurii energetice ruse: trei conducte ale „Inelului Strategic” distruse lângă Moscova

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O operațiune de precizie a serviciilor de informații militare ucrainene a vizat, în noaptea de voineri,31 octombrie, una dintre cele mai sensibile infrastructuri energetice ale Federației Ruse. Trei conducte paralele ale așa-numitului „Inel” – sistemul strategic de transport al carburanților între rafinăriile din regiunea Moscovei – au fost distruse aproape simultan, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).

Explozie la sistemul strategic de transport al carburanților între rafinăriile din zona Moscovei
Explozie la sistemul strategic de transport al carburanților între rafinăriile din zona Moscovei

Conductele, situate în districtul Ramenski din regiunea Moscova, transportau benzină, motorină și combustibil pentru aviație – o arteră vitală pentru aprovizionarea trupelor ruse implicate în războiul din Ucraina.

„Apărarea antiaeriană și garda armată nu au reușit să împiedice atacul. Toate cele trei linii au explodat simultan, făcând conducta inutilizabilă”, a precizat GUR într-un comunicat.

Sistemul „Inelului” avea o lungime de aproximativ 400 de kilometri și lega rafinăriile din Riazan, Nijni Novgorod și Moscova. Capacitatea anuală de transport era impresionantă: până la 3 milioane de tone de combustibil de aviație, 2,8 milioane de tone de motorină și 1,6 milioane de tone de benzină.

General-locotenentul Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, a descris lovitura ca fiind „mai eficientă decât orice sancțiune economică”.

„Acțiunile noastre directe au produs Rusiei pagube mai mari decât toate sancțiunile aplicate până acum. Este o realitate matematică. Lovim agresorul acolo unde îl doare cel mai tare”, a declarat Budanov.

Seria atacurilor la mare distanță se extinde pe teritoriul Rusiei

Atacul asupra conductei nu este un caz izolat. În aceeași noapte, Ucraina a lansat o nouă serie de lovituri de precizie în adâncul teritoriului rus. Ținte militare și energetice din trei regiuni – Orel, Vladimir și Iaroslavl – au fost lovite, potrivit surselor ucrainene.

La Orel, o centrală termică a fost atacată, provocând pene de curent în mai multe cartiere ale orașului. În regiunea Vladimir, un incendiu masiv a izbucnit la stația electrică Vladimirskaia, de 750 kV, un nod esențial al rețelei de înaltă tensiune care alimentează capitala rusă.

Mai la nord, în apropiere de rafinăria Slavneft-YANOS din Iaroslavl, au fost raportate explozii care au determinat autoritățile să închidă temporar aeroportul local.

Conform oficialilor ucraineni, toate aceste atacuri fac parte dintr-o strategie coerentă de slăbire a infrastructurii energetice și logistice care susține efortul de război al Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că loviturile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu 20–27%. „Aceasta a dus la lipsuri de combustibil și la cozi lungi la benzinării”, a spus el, adăugând că mai multe rafinării au fost forțate să-și redistribuie producția către alte unități.

Tot Zelenski a precizat că între 90% și 95% dintre atacurile efectuate în adâncul teritoriului rus folosesc armament de fabricație ucraineană, iar sprijinul cu rachete occidentale, precum britanicele Storm Shadow și francezele SCALP, este „limitat, dar valoros”.

„Vom continua să lovim infrastructura care finanțează războiul Rusiei. Aceasta este apărarea noastră preventivă”, a conchis președintele ucrainean.

Atacurile de acest tip, desfășurate la sute de kilometri de linia frontului, semnalează o schimbare de strategie la Kiev: trecerea de la apărarea teritoriului la subminarea profundă a capacităților logistice și economice ale Rusiei. Într-un război în care infrastructura a devenit o armă, fiecare explozie contează nu doar pe câmpul de luptă, ci și în economia adversarului.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
gandul.ro
image
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
mediafax.ro
image
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…”
fanatik.ro
image
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine este principala suspectă în cazul bătrânei decedate în Pantelimon. O fetiță de doar 12 ani a dezvăluit totul
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
55% dintre orașe ar trebui să devină comune! Curtea de Conturi vrea schimbarea hărții României
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Kate Middleton, Prințul William sursa foto Profimedia jpg
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?