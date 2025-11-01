Ucraina lovește inima infrastructurii energetice ruse: trei conducte ale „Inelului Strategic” distruse lângă Moscova

O operațiune de precizie a serviciilor de informații militare ucrainene a vizat, în noaptea de voineri,31 octombrie, una dintre cele mai sensibile infrastructuri energetice ale Federației Ruse. Trei conducte paralele ale așa-numitului „Inel” – sistemul strategic de transport al carburanților între rafinăriile din regiunea Moscovei – au fost distruse aproape simultan, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).

Conductele, situate în districtul Ramenski din regiunea Moscova, transportau benzină, motorină și combustibil pentru aviație – o arteră vitală pentru aprovizionarea trupelor ruse implicate în războiul din Ucraina.

„Apărarea antiaeriană și garda armată nu au reușit să împiedice atacul. Toate cele trei linii au explodat simultan, făcând conducta inutilizabilă”, a precizat GUR într-un comunicat.

Sistemul „Inelului” avea o lungime de aproximativ 400 de kilometri și lega rafinăriile din Riazan, Nijni Novgorod și Moscova. Capacitatea anuală de transport era impresionantă: până la 3 milioane de tone de combustibil de aviație, 2,8 milioane de tone de motorină și 1,6 milioane de tone de benzină.

General-locotenentul Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, a descris lovitura ca fiind „mai eficientă decât orice sancțiune economică”.

„Acțiunile noastre directe au produs Rusiei pagube mai mari decât toate sancțiunile aplicate până acum. Este o realitate matematică. Lovim agresorul acolo unde îl doare cel mai tare”, a declarat Budanov.

Seria atacurilor la mare distanță se extinde pe teritoriul Rusiei

Atacul asupra conductei nu este un caz izolat. În aceeași noapte, Ucraina a lansat o nouă serie de lovituri de precizie în adâncul teritoriului rus. Ținte militare și energetice din trei regiuni – Orel, Vladimir și Iaroslavl – au fost lovite, potrivit surselor ucrainene.

La Orel, o centrală termică a fost atacată, provocând pene de curent în mai multe cartiere ale orașului. În regiunea Vladimir, un incendiu masiv a izbucnit la stația electrică Vladimirskaia, de 750 kV, un nod esențial al rețelei de înaltă tensiune care alimentează capitala rusă.

Mai la nord, în apropiere de rafinăria Slavneft-YANOS din Iaroslavl, au fost raportate explozii care au determinat autoritățile să închidă temporar aeroportul local.

Conform oficialilor ucraineni, toate aceste atacuri fac parte dintr-o strategie coerentă de slăbire a infrastructurii energetice și logistice care susține efortul de război al Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că loviturile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu 20–27%. „Aceasta a dus la lipsuri de combustibil și la cozi lungi la benzinării”, a spus el, adăugând că mai multe rafinării au fost forțate să-și redistribuie producția către alte unități.

Tot Zelenski a precizat că între 90% și 95% dintre atacurile efectuate în adâncul teritoriului rus folosesc armament de fabricație ucraineană, iar sprijinul cu rachete occidentale, precum britanicele Storm Shadow și francezele SCALP, este „limitat, dar valoros”.

„Vom continua să lovim infrastructura care finanțează războiul Rusiei. Aceasta este apărarea noastră preventivă”, a conchis președintele ucrainean.

Atacurile de acest tip, desfășurate la sute de kilometri de linia frontului, semnalează o schimbare de strategie la Kiev: trecerea de la apărarea teritoriului la subminarea profundă a capacităților logistice și economice ale Rusiei. Într-un război în care infrastructura a devenit o armă, fiecare explozie contează nu doar pe câmpul de luptă, ci și în economia adversarului.