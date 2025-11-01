Despărțire neașteptată după 7 ani: Angela Martini divorțează de milionarul Dragoș Săvulescu

Omul de afaceri român Dragoș Săvulescu, în vârstă de 52 de ani, și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor, după șapte ani de relație. Actele de divorț au fost deja depuse la tribunal.

Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a fost cea care a inițiat procedura de divorț. Ea s-a prezentat la tribunal și a depus documentele, menționând ca dată oficială a separării ziua de 24 octombrie.

Fosta Miss Univers Albania a cerut custodia comună a fiului lor, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de trei ani, copil născut printr-o mamă surogat și solicită ca Dragoș Săvulescu să contribuie financiar la întreținerea acestuia printr-o pensie alimentară.

O poveste de dragoste cu final neașteptat

Despărțirea vine ca o surpriză, întrucât cei doi publicau frecvent imagini împreună și păreau un cuplu unit. Deși relația lor a fost adesea pusă la încercare, inclusiv de distanță, ea locuia la Los Angeles, iar el în Italia, Angela părea să-l susțină necondiționat în cele mai grele momente.

„Puțini oameni au știut cum au fost ultimii șase ani din viețile noastre, de dimineață până seara, 24 de ore, cât stres, câtă anxietate, câte probleme am avut de rezolvat, non-stop timp de șase ani, și am făcut-o să pară ușor. Sunt atât de fericită că s-au întâmplat atât de multe lucruri minunate în ultima perioadă. Foarte multe lecții de viață am învățat...”, scria Angela Martini într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Problemele cu legea ale lui Dragoș Săvulescu

Fostul acționar al clubului Dinamo București a avut o viață presărată cu provocări. În 2019, Săvulescu a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedărilor plajelor din Mamaia, același în care a fost condamnat și fostul primar al Constanței, Radu Mazăre.

După pronunțarea sentinței, omul de afaceri a fugit în Italia, dar s-a predat în 2020, la Napoli. Autoritățile italiene i-au redus pedeapsa la 2 ani și 5 luni cu suspendare. Anul acesta, Dragoș Săvulescu a scăpat de problemele cu legea, iar când părea că viața sa reintră pe făgaș normal, au apărut dificultățile pe plan personal.

Un cuplu celebru care a cucerit prima pagină

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul internațional. Povestea lor de dragoste, începută la Los Angeles, părea desprinsă dintr-un film. El - milionar și fost președinte-delegat al lui Dinamo, ea - o vedetă internațională, câștigătoare a titlului Miss Univers Albania 2010.

După șapte ani de mariaj, relația lor s-a încheiat cu un divorț neașteptat, care pune capăt unei povești presărate cu iubire, scandaluri și încercări.