David Popovici a refuzat elegant propunerea celor de la PSD. A spus «nu» la ceva ce mulți tineri și-ar fi dorit din plin

La doar 21 de ani, David Popovici este considerat unul dintre cei mai valoroși înotători din lume, impresionând prin performanțele sale remarcabile obținute în ultimii ani.

Pentru a-i recunoaște meritele, deputatul PSD Adrian Bara a propus ca Bazinul Național „Lia Manoliu” din București să fie redenumit „Bazinul David Popovici”, în semn de respect pentru campionul olimpic, mondial și european.

Totuși, sportivul a respins propunerea, explicând cu modestie că nu dorește ca bazinul în cadrul căruia și-a început cariera să-i poarte numele, preferând ca locul să rămână așa cum este, ca simbol al formării sale.

„Nu mi-am dorit eu şi de aceea! E bazinul 'Lia Manoliu', unde am învăţat să înot. Aşa vreau să îl ştiu pentru totdeauna: 'Lia Manoliu'!”, a declarat David Popovici, în cadrul unui eveniment.

„A ales să nu se lase transformat într-o imagine comercială!”

Parlamentarul PSD a explicat de ce a propus schimbarea numelui bazinului: „David Popovici a reușit să rămână autentic într-o lume în care mulți tineri sportivi devin rapid produse de marketing.

A ales să nu se lase transformat într-o imagine comercială, ci să rămână fidel principiilor sale și să își dedice toată energia carierei și progresului personal!”.

Senatul României a respins, de asemenea, propunerea venită din partea PSD

Inițiativa deputatului Adrian Bara nu a fost susținută de senatorii din opoziție, care au considerat că nu este potrivită schimbarea numelui Bazinului Național „Lia Manoliu”.

În opinia acestora, un gest mai potrivit ar fi construirea unui nou bazin olimpic, modern, care să poarte numele lui David Popovici.

„Pentru a arăta respectul față de sportivul David Popovici, autoritățile ar trebui să ridice un bazin olimpic omologat care să-i poarte numele!”, au precizat reprezentanții Consiliului Economic și Social în avizul negativ transmis proiectului.