Scandal în lumea muzicii populare: Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor care a murit la 17 ani ar fi fost otrăvită de nepotul lui Botgros: „Nu pot respira, nu am aer, nu știu ce am băut”

Diana și Igor Cuciuc afirmă că unicul lor copil, Andreea, a murit la vârsta de 17 ani, după ce, în urmă cu un an, ar fi fost otrăvită cu droguri la o petrecere de nepotul unui dirijor din Rep. Moldova. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi, Cristi Bogros, nepotul dirijorului orchestrei Lăutarii, a negat acuzațiile.

Cuplul Cuciuc a vorbit public despre pierderea unicului lor copil, la aproape un an de la tragedie. Andreea Cuciuc, în vârstă de 17 ani, a murit subit după ce i s-a făcut rău la o petrecere organizată cu ocazia Zilei Bobocilor, într-un local din Chișinău.

,,Credem că a fost otrăvită”, a spus, plângând, Igor Cuciuc.

Ultima discuție

Cei doi soți susțin că la petrecerea care a avut un deznodământ tragic pentru fiica lor, a participat și nepotul celebrului dirijor din Republica Moldova, acesta fiind iubitul celei mai bune prietene al Andreei. Iar după ce a consumat bere, s-a simțit brusc rău.

,,Eu am fost telefonată de Andreea, adică în starea care era, a putut să mă telefoneze și să-mi zică așa, cel mai important a rămas pentru mine că ea mi-a dat chiar semne de întrebare: mamă, mă simt foarte rău, nu pot respira, nu am aer, nu știu ce am băut. Vino, te rog, și mă salvează”, a adăugat Diana Cuciuc.

La scurt timp, ei au ajuns pe rând acolo, sperând că se va produce o minune și că fiica lor va supraviețui.

,,Am ajuns atât de repede acolo, îmi aduc aminte. Îmi pun întrebarea și în ziua de azi și nu am răspuns: tatăl iubitei prietenei Andreei era deja pe loc, adică de unde, când și cum a ajuns atât de repede. Era înaintea mea la acel local”, a mai spus Diana Cuciuc.

Femeia susține că, mai târziu, doi colegi ai Andreei, care au fost și ei în seara nenorocirii la petrecere, i-au povestit că iubitul prietenei fiicei lor „se apropia la mese, s-a apropiat și de masa colegilor Andreei și le-a propus să cumpere droguri. Mi-au spus și denumirea. Eu pe el am început să-l bănuiesc chiar de la priveghi, când s-a apropiat de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a spus: Tanti Diana, vă rog, să mă iertați. Eram într-o stare, nu o pot descrie Mi-am adunat puterile și l-am întrebat pentru ce-ți ceri iertare (...)Mi-a ridicat capul și a dat din cap, semn că nu. Cred că le-a dat cineva sfat ca să vină și să nu ne gândim că ei (...)”.

Iar colegii au fost avertizați și amenințați de acesta să șteargă toate pozele sau videoclipurile făcute și postate ulterior pe rețelele sociale, mai relatează cei doi părinți îndoliați, susținând că astfel tânărul a dorit să se asigure că nimeni nu va ști că i-ar fi pus droguri în paharul fiicei lor.

,,Ca să nu se vadă el, poate chiar când i s-a pus în pahar (...) Acest tânăr este nepotul al unui instrumentist de la noi din Chișinău”, a mai spus soția lui Igor Cuciuc.

Cuplul subliniază că a decis să facă aceste dezvăluiri după ce tânărul pe care l-au acuzat a ajuns în luna septembrie a acestui an în comă la spital din cauza „unei supradoze de droguri”. Acest fapt vine să confirme versiunea lor privind otrăvirea fiicei cu substanțe interzise.

,,În raportul de expertiză s-a găsit în corpul fetei noastre o cantitate de alcool neînsemnată și analiza toxicologică la drogurile sintetice nici nu s-a făcut”, a mai afirmat Diana Cuciuc.

Cuplul insistă ca acest caz să fie anchetat de structurile judiciare și afirmă că sunt gata să deshumeze corpul neînsuflețit al fiicei lor pentru a demonstra vinovăția tânărului în decesul acesteia.

Mai mult, susține că este intimidat de familia respectivă, care l-a dat în judecată, cerând despăgubiri materiale de 350.000 de lei moldovenești (aproximativ 18.000 de euro), chiar dacă familia nu formulase la acel moment vreo acuzație.

Reacția familiei Botgros

A doua zi, Cristi Botgros a reacționat, afirmând că este ,,ținta unor acuzații absurde și dureroase”, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.

,,Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii. Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Tânărul a spus că va continua să lupte pentru a demonstra că nu are nicio vină în legătură cu această tragedie.

,,Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept”, a conchis Cristi Botgros.

Și Nicolae Botgros a avut o reacție, calificând acuzațiile drept „grave și neadevărate” la adresa sa și a familiei sale.

,,Exprim întreaga mea compasiune pentru familia Cuciuc, care a trecut printr-o pierdere dureroasă, însă resping cu fermitate orice tentativă de a lega numele meu sau al membrilor familiei mele de acea tragedie. Informațiile distribuite recent de unele persoane și platforme media sunt complet false, neavând nicio bază factuală sau juridică. Am servit o viață întreagă cultura și valorile acestui neam, cu respect și credință. De aceea, consider profund nedreaptă această campanie de denigrare, orchestrată din motive care depășesc suferința umană.În apărarea onoarei și demnității noastre, vom apela la toate căile legale, cerând dezmințirea publică a informațiilor false, prezentarea scuzelor și repararea prejudiciilor morale cauzate”, a adăugat celebrul dirijor al orchestrei Lăutarii.

În data de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc a participat la petrecerea organizată cu ocazia Balului Bobocilor la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neagă” din Chișinău, unde era elevă.