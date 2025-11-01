search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Și-a băgat spionul în casă. Un bărbat a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere necunoscute

0
0
Publicat:

Dacă până acum credeai că doar telefonul te poate urmări, un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă 3D a locuinței către servere aflate la mii de kilometri distanță.

Un aspirator inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței FOTO: Arhivă
Un aspirator inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței FOTO: Arhivă

Harishankar Narayanan, inginer informatician pasionat de electronică, a făcut o descoperire tulburătoare: aspiratorul său robot de 300 de dolari transmitea date confidențiale despre interiorul casei către servere externe, scrie Futurism. Pe blogul său Small World, Narayanan povestește că, după un an de utilizare, a devenit curios să afle ce informații colectează dispozitivul.

„Sunt puțin paranoic, dar în sensul bun”, a scris el. „Așa că am decis să monitorizez traficul său de rețea, așa cum fac cu orice dispozitiv «inteligent»”. În doar câteva minute, a descoperit un „flux constant” de date trimise către servere aflate „la jumătatea lumii distanță”.

Aspiratorul meu comunica permanent cu producătorul, trimițând jurnale și date de telemetrie pe care nu am fost niciodată de acord să le partajez”, a explicat el. „Atunci am făcut prima greșeală: am decis să-l opresc”.

Dispozitivul sabotat de la distanță

După ce a blocat transmiterea datelor, Narayanan a permis totuși actualizările de firmware. Aspiratorul a funcționat câteva zile, dar într-o dimineață a refuzat să mai pornească.

L-am trimis la service. Mi-au spus: «Funcționează perfect, domnule». L-au trimis înapoi, iar, miraculos, a mers câteva zile. Apoi s-a oprit din nou”, a povestit inginerul. Centrul de service a refuzat, în final, să mai intervină, invocând expirarea garanției.

Hotărât să înțeleagă ce se întâmplă, Narayanan a demontat dispozitivul și a început să-l studieze bucată cu bucată. După un proces complex de inginerie inversă, care a inclus reimprimarea plăcilor de circuit și testarea senzorilor, a descoperit ceva șocant: Android Debug Bridge (ADB), un program care permite controlul de la distanță al dispozitivelor, era complet deschis lumii întregi.

„În câteva secunde, am avut acces complet la sistem. Fără hack-uri, fără exploatări. Doar conectează și folosește”, a spus Narayanan.

O hartă 3D a locuinței în mâinile companiei

Analizele ulterioare au scos la iveală ceva și mai grav: aspiratorul folosea Google Cartographer, un program open-source care creează o hartă 3D a spațiului, informații transmise înapoi companiei producătoare.

Mai mult, Narayanan a descoperit o linie de cod transmisă exact în momentul în care dispozitivul s-a oprit. „Cineva sau ceva a trimis de la distanță o comandă de oprire totală”, a scris inginerul. După ce a inversat modificarea și a repornit aspiratorul, dispozitivul a revenit imediat la viață.

„Nu doar că aveau o funcție de control de la distanță. Au folosit-o ca să-mi dezactiveze permanent dispozitivul”, a concluzionat Narayanan. „Compania avea puterea de a dezactiva de la distanță produsele utilizatorilor și a folosit-o împotriva mea pentru că am blocat colectarea datelor. Indiferent dacă a fost o pedeapsă intenționată sau o măsură automată de «conformitate», rezultatul a fost același: un dispozitiv de consum s-a întors împotriva proprietarului”.

Un avertisment pentru toți utilizatorii

Narayanan avertizează căzeci de aspiratoare inteligente” ar putea funcționa la fel. „Casele noastre sunt pline de camere, microfoane și senzori conectați la companii despre care știm foarte puțin, toate capabile să fie transformate într-o armă digitală printr-o simplă linie de cod”.

Povestea sa este un avertisment clar: tehnologia „inteligentă” are un preț ascuns, iar acesta nu se oprește la casa de marcat.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
gandul.ro
image
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
mediafax.ro
image
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…”
fanatik.ro
image
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine este principala suspectă în cazul bătrânei decedate în Pantelimon. O fetiță de doar 12 ani a dezvăluit totul
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
55% dintre orașe ar trebui să devină comune! Curtea de Conturi vrea schimbarea hărții României
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Kate Middleton, Prințul William sursa foto Profimedia jpg
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?