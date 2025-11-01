Ferrari deschide oficial reprezentanța din România

Ferrari marchează deschiderea oficială a showroomului Ferrari of Bucharest, alături de noul său partener, Holand Automotive Group.

La începutul acestui an, Holand Automotive Groupa fost desemnat partener oficial Ferrari pentru vânzări și servicii, iar evenimentul de la București a marcat începutul unui nou capitol în istoria Ferrari în România.

Evenimentul i-a reunit pe Gad Bitton, proprietar al Holand Automotive Group, și pe Reno De Paoli, Head of Ferrari Europe & Africa, confirmând rolul strategic al noului dealer în regiune și potențialul solid al pieței românești de automobile de lux și performanță.

Gad Bitton, Owner Holand Automotive Group: “Astăzi inaugurăm mai mult decât un showroom — inaugurăm o promisiune: aceea de a îmbina valorile atemporale Ferrari cu un serviciu modern, atent și personalizat. România merită o experiență Ferrari la cel mai înalt nivel, iar angajamentul nostru este unul pe termen lung.”

Mr. Reno De Paoli, Head of Ferrari Europe & Africa: „Prin Ferrari București, ne consolidăm prezența alături de un partener care împărtășește standardele și viziunea noastră. Clienții vor regăsi excelența Ferrari nu doar în automobilele noastre, ci în fiecare interacțiune.”

Holand Automotive Group

Grupul a fost fondat în 1979, în Montreal, Holand Automotive Group este unul dintre cele mai importante grupuri canadiene din domeniul auto, specializat în leasing, finanțare și vânzări de vehicule de lux și exotice.

De-a lungul anilor, grupul și-a extins constant activitatea, dezvoltând o rețea solidă de dealership-uri premium și ultra-luxury, care acoperă o gamă impresionantă de mărci renumite, precum Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, BMW, Aston Martin, Maserati și Lotus. Printre locațiile reprezentative se numără Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, Ferrari Québec, BMW Ville de Québec și BMW Lévis, alături de alte centre de excelență dedicate clienților pasionați de performanță și rafinament.

Extinderea în Europa marchează o nouă etapă în dezvoltarea grupului, odată cu achiziția reprezentanței Ferrari din București, consolidând astfel prezența globală a Holand Automotive Group și angajamentul său de a oferi experiențe auto excepționale pe piețe emergente și competitive.

În 2022, Holand și-a diversificat activitatea și în domeniul motorsportului, prin achiziția celebrului Circuit Mont-Tremblant.

Ferrari Amalfi

Evenimentul de la București a prilejuit și lansarea pe piața locală a noului Ferrari Amalfi. Un coupe cu un motor twin-turbo V8 de 3.855 cmc, propulsor derivat din familia F154. Puterea este trimisă către puntea spate via o cutie automată cu dublu ambreiaj și opt trepte. Performanțele sunt compleșitoare: 0-100 km/h în 3.3 secunde, 200 km/h sunt atinși în 9 secunde, iar viteza maximă este de 320 km/h. De la 100 km/h mașina oprește în 30.8 metri, iar de la 200 km/h în 119.5 metri.