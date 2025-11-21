O senatoare POT a fost atacată cu ranga de soția unui bărbat cu care ar avea o relație: „Nu este subiect de bășcălie”

Valentina Aldea, senatoare POT, a fost atacată cu o bară metalică într-un complex de locuințe din București joi, 20 noiembrie.

La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 22 Poliție a fost sesizată prin 112 de o femeie de 38 de ani, care a reclamat că a fost agresată fizic și că autoturismul său a fost distrus de o altă femeie, în vârstă de 43 de ani. Incidentul a avut loc la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei, transmite Poliția.

Verificările au arătat că femeia de 43 de ani ar fi lovit-o pe cea de 38 de ani cu un obiect contondent la nivelul unui braț, iar între cele două au avut loc agresiuni fizice reciproce. În plus, înaintea conflictului, autoturismul victimei a fost deteriorat.

Față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală.

Senatoarea susține că a fost lovită fără motiv.

„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”.

CANCAN a scris că senatoarea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara ar avea o relație. Astfel, joi seara, femeia s-a deplasat la apartamentul soțului și ar fi găsit mașina Valentinei Aldea în parcare.

Soția a provocat un scandal în fața blocului și i-a zgâriat mașina senatoarei. Valentina și bărbatul ar fi ieșit din casă, moment în care femeia i-a atacat cu o bară metalică. Senatoarea a alertat autoritățile, a fost la Institutul Național de Medicină Legală (INML) și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Cele două au mers la audieri la secția de Poliție și au depus plângere una împotriva celeilalte. Soția a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă fiind anchetată pentru lovire și distrugere.

De asemenea, Poliția a emis ordin de protecție pe numele agresoarei.

Ulterior, senatoarea POT a cerut presei „să nu mai scrie neadevăruri”, întrucât „violența nu e un subiect de bășcălie”, ci „un fenomen social grav cu care România se confruntă”.

„Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel la atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței.

Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”, a ținut să mai puncteze senatoarea POT în declarațiile pentru Mediafax.