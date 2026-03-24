Video Fabrică de bani falși descoperită în Suceava: captură record de peste un milion de euro și un kilogram de cocaină

O grupare internațională specializată în falsificarea banilor a fost destructurată de autoritățile române. Într-o acțiune desfășurată între județele Suceava și Ilfov, polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit o adevărată „fabrică de bani” și au ridicat sute de kilograme de materiale folosite la imprimarea bancnotelor false.

Astăzi, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

„Din datele rezultate până la acest moment, a reieșit că, în luna octombrie 2025, patru persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare specializată în falsificarea de monedă”, se arată în comunicatul autorităților.

Fabricarea banilor falși

Investigațiile au arătat că, între octombrie și noiembrie 2025, membrii grupării au procurat din străinătate o cantitate mare de hârtie specială, folosită pentru producerea bancnotelor false. Ulterior, liderul grupului, un cetățean român, a achiziționat aparatură performantă și a amenajat o tipografie clandestină într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Potrivit anchetatorilor, cetățeanul italian implicat în grup are notorietate internațională în domeniul falsificării de bani, având rolul de a instrui ceilalți membri și de a facilita procurarea materialelor necesare și punerea în circulație a banilor falși, atât în România, cât și în alte state.

De asemenea, ancheta a relevat că membrii grupului vizau crearea unor legături infracționale în Bulgaria, țară care a adoptat recent moneda euro, deplasându-se frecvent în statul vecin.

Capturi spectaculoase în Sofia

Ieri, 23 martie 2026, în cadrul cooperării dintre autoritățile române și cele bulgare, cetățeanul italian, doi români și doi bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau aproximativ 1.200.000 de euro falși, în cupiură de 100 de euro. Tot în același context a fost descoperit și un kilogram de cocaină.

La una dintre locațiile percheziționate în România a fost descoperită o adevărată „fabrică de bani” amenajată într-un imobil în construcție. Ancheta a condus la ridicarea de imprimante, componente electronice, hârtie specială pentru bancnote și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.

Continuarea anchetei

Activitățile sunt în desfășurare, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Autoritățile au precizat că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.