Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Video Fabrică de bani falși descoperită în Suceava: captură record de peste un milion de euro și un kilogram de cocaină

O grupare internațională specializată în falsificarea banilor a fost destructurată de autoritățile române. Într-o acțiune desfășurată între județele Suceava și Ilfov, polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit o adevărată „fabrică de bani” și au ridicat sute de kilograme de materiale folosite la imprimarea bancnotelor false.

Astăzi, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

„Din datele rezultate până la acest moment, a reieșit că, în luna octombrie 2025, patru persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare specializată în falsificarea de monedă, se arată în comunicatul autorităților.

Fabricarea banilor falși

Investigațiile au arătat că, între octombrie și noiembrie 2025, membrii grupării au procurat din străinătate o cantitate mare de hârtie specială, folosită pentru producerea bancnotelor false. Ulterior, liderul grupului, un cetățean român, a achiziționat aparatură performantă și a amenajat o tipografie clandestină într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Potrivit anchetatorilor, cetățeanul italian implicat în grup are notorietate internațională în domeniul falsificării de bani, având rolul de a instrui ceilalți membri și de a facilita procurarea materialelor necesare și punerea în circulație a banilor falși, atât în România, cât și în alte state.

De asemenea, ancheta a relevat că membrii grupului vizau crearea unor legături infracționale în Bulgaria, țară care a adoptat recent moneda euro, deplasându-se frecvent în statul vecin.

Capturi spectaculoase în Sofia

Ieri, 23 martie 2026, în cadrul cooperării dintre autoritățile române și cele bulgare, cetățeanul italian, doi români și doi bulgari au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau aproximativ 1.200.000 de euro falși, în cupiură de 100 de euro. Tot în același context a fost descoperit și un kilogram de cocaină.

La una dintre locațiile percheziționate în România a fost descoperită o adevărată „fabrică de bani” amenajată într-un imobil în construcție. Ancheta a condus la ridicarea de imprimante, componente electronice, hârtie specială pentru bancnote și bancnote contrafăcute în cupiuri de 50 și 100 de euro.

Continuarea anchetei

Activitățile sunt în desfășurare, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Autoritățile au precizat că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Top articole

„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
Mai sunt bilete la Turcia – România, dar nu pentru noi: „Aveau teancul pe masă!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Fabrică de bani falşi, descoperită într-un sat din Suceava. Suspecţii prinşi cu 1.2 milioane de euro la ei
observatornews.ro
image
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
cancan.ro
image
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum securizezi ferestrele dacă ai copil mic. Soluții simple care pot preveni tragediile
playtech.ro
image
Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul 90!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Scandal public. Mihail Vlasov, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, reacție agresivă la acuzațiile activistului Marian Ceaușescu: „Ești un idiot și un handicapat” VIDEO
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, rețeta care o să-ți cucerească papilele gustative
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii