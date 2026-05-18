Temeri în cercul lui Trump: China ar putea invada Taiwanul în următorii ani. Miza uriașă a microcipurilor și a inteligenței artificiale

Mai mulți consilieri ai președintelui american Donald Trump se tem că, după recentele discuții la nivel înalt dintre Washington și Beijing, riscul unei invazii chineze asupra Taiwan ar putea crește semnificativ în următorii cinci ani.

Potrivit Axios, deși Donald Trump ar fi fost impresionat de primirea fastuoasă oferită de liderul chinez Xi Jinping, tonul mesajelor transmise de Beijing a fost departe de a fi unul conciliant.

Unul dintre consilierii apropiați ai lui Trump susține că Xi Jinping încearcă să transmită lumii că China nu mai este o putere emergentă, ci un rival egal al Statelor Unite.

„Mesajul lui este clar: nu mai suntem o țară aflată în ascensiune, suntem egalii voștri. Iar Taiwanul este al meu”, a declarat sursa citată.

În spatele acestor tensiuni se află și o miză economică uriașă. Oficialii americani se tem că o eventuală invazie chineză asupra Taiwanului ar putea provoca un șoc major în industria mondială a microcipurilor, esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și pentru funcționarea marilor companii tehnologice americane.

Taiwanul este unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori din lume, iar Statele Unite nu sunt încă pregătite să își asigure complet propriile necesități de producție.

Potrivit surselor apropiate echipei lui Trump, blocarea livrărilor de cipuri ar putea afecta grav economia americană și dezvoltarea industriei AI.

După summitul cu liderii chinezi, Donald Trump a avertizat public Taiwanul să nu facă pași către proclamarea oficială a independenței.

La rândul său, președintele Taiwanului, William Lai, a declarat anterior că insula nu are nevoie de o declarație oficială de independență, deoarece se consideră deja un stat suveran.

Beijingul îl privește însă pe William Lai drept un „separatist” și a intensificat în ultimii ani presiunea militară și diplomatică asupra insulei.

Xi Jinping a avertizat, la rândul său, că gestionarea greșită a dosarului taiwanez ar putea duce la un conflict direct între China și Statele Unite.

Liderul chinez a descris problema Taiwanului drept „cea mai importantă și sensibilă” chestiune din relațiile chino-americane și a insistat că „independența Taiwanului și pacea în Strâmtoarea Taiwan sunt incompatibile”.