Opt pacienți au fost izolați la spitalul unde fusese internat anterior pacientul confirmat cu hantavirus. Ce nereguli au fost descoperite

Opt pacienți de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei (Bihor) au fost izolați, după ce au fost identificați drept contacți ai pacientului diagnosticat cu hantavirus. Măsura a fost dispusă în urma controlului efectuat de Inspecția Sanitară de Stat, care a descoperit mai multe nereguli privind respectarea normelor igienico-sanitare și a aplicat amenzi în valoare totală de 5.000 de lei.

Cei opt pacienți au fost relocați într-o zonă izolată, organizată în saloane de tip nucleu, cu circuite separate, pentru a preveni răspândirea infecției în rândul celorlalți pacienți și al personalului medical. Aceștia vor rămâne sub supraveghere și în carantină timp de 21 de zile, potrivit unui comunicat transmis luni de Ministerul Sănătății.

„În urma controlului desfăşurat de Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, ca urmare a confirmării unui caz de infecţie cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiei şi pentru remedierea neconformităţilor identificate în cadrul unităţii sanitare”, a transmis Ministerul Sănătății.

Ce probleme au fost găsite la Spitalul de Psihiatrie Ștei

Inspectorii au constatat deficiențe în activitatea de deratizare, motiv pentru care unitatea sanitară a fost sancționată cu o amendă de 2.000 de lei.

În documentele de intervenție lipseau informații esențiale, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor. Totodată, autoritățile au demarat verificări și la firma responsabilă de deratizare.

Alte nereguli au fost identificate în blocul alimentar al spitalului, unde inspectorii au descoperit suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare. Pentru aceste abateri, spitalul a fost amendat cu 3.000 de lei.

De asemenea, controlul a relevat depășirea capacității aprobate a unității, în condițiile în care erau internați 319 pacienți, față de cele 314 paturi funcționale autorizate, situație care afectează menținerea circuitelor sanitare corespunzătoare.

Ca urmare a neregulilor constatate, conducerea spitalului a fost obligată să pună în aplicare un plan urgent de conformare, care include remedierea problemelor de igienă din blocul alimentar și refacerea procedurilor de deratizare, sub monitorizarea strictă a Inspecției Sanitare de Stat.

Institutul Cantacuzino confirmă cazul de hantavirus din Arad

Institutul Cantacuzino a confirmat luni că bărbatul internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este infectat cu o tulpină de hantavirus asociată rozătoarelor, care nu se transmite de la om la om. Tânărul fusese externat din Spitalul de Psihiatrie Ștei pe 6 mai, cu două zile înainte de a ajunge la spitalul din Arad, prezentând simptome asemănătoare gripei. În acest interval, el a locuit singur într-o locuință a familiei, în condiții precare.

Primele suspiciuni privind infectarea cu hantavirus au apărut vineri, 15 mai, când surse din cadrul spitalului arădean au anunțat că pacientul, internat pe 8 mai cu febră, a fost testat pozitiv în urma unei analize PCR, fiind necesare investigații suplimentare pentru identificarea exactă a tulpinii.