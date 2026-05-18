Luni, 18 Mai 2026
Institutul Cantacuzino confirmă cazul de hantavirus din Arad. Tânărul de 25 de ani este infectat cu tulpina transmisă de rozătoare

Institutul Cantacuzino a confirmat luni că bărbatul internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este infectat cu o tulpină de hantavirus asociată rozătoarelor, care nu se transmite de la om la om.

Institutul Cantacuzino a confirmat luni că pacientul de 25 este infectat. FOTO: Getty Images
„Proba de la pacientul testat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost identificată de către specialiștii Laboratorului infecții transmise prin vectori din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, joi 14 mai a.c., cu rezultat pozitiv, folosind testul Elisa, iar astăzi, 18 mai a.c., proba a fost testată folosind tehnica Western Blot. (...) Aceste tipuri de virusuri nu se transmit de la om la om ci numai prin contact cu rozătoarele”, au scris reprezentanții de la Institutul Cantacuzino pe Facebook.

Pentru prima oară, în România, în anul 2005 au fost înregistrate cazuri de infecție cu virusul Hantaan în zona Arad, ocazie cu care Institutul Cantacuzino a efectuat investigații serologice la grupuri profesionale cu risc.

„Au fost recoltate 115 probe serologice de la pădurari din județele: Argeș, Arad, Mureș, Harghita, Covasna și Bistrița-Năsăud. Nivelul de seroprevalență a fost de 6,08%, considerat de autori, similar celor întâlnite la persoane din această grupă de risc din țări vecine”, conform Institutului.

Pacientul, un tânăr de 25 de ani din orașul Sântana, județul Arad, se află în continuare internat, însă starea sa este bună și stabilă, potrivit reprezentanților unității medicale. Acesta rămâne sub observație până la finalizarea tuturor analizelor suplimentare efectuate la București, pentru stabilirea diagnosticului complet.

Bărbatul testat pozitiv la hantavirus a locuit singur, în condiții precare, înainte să fie internat la spital

Primarul orașului Sântana, Daniel Tomuța, a declarat că tânărul fusese externat din Spitalul de Psihiatrie Ștei pe 6 mai, cu două zile înainte de a ajunge la spitalul din Arad, prezentând simptome asemănătoare gripei. În acest interval, el a locuit singur într-o locuință a familiei, în condiții precare.

„Tânărul este din zona de nord a orașului, provine dintr-o familie mai nevoiașă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie și apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaștem, a locuit în condiții precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce știm. Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la șoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în orașul nostru”, a declarat edilul pentru Agerpres.

Acesta a mai precizat că pacientul are două surori în localitate, în timp ce mama acestuia se află la muncă în Germania.

Primele suspiciuni au apărut vineri, 15 mai

Primele suspiciuni privind infectarea cu hantavirus au apărut vineri, 15 mai, când surse din cadrul spitalului arădean au anunțat că pacientul, internat pe 8 mai cu febră, a fost testat pozitiv în urma unei analize PCR, fiind necesare investigații suplimentare pentru identificarea exactă a tulpinii. „Adevărul” a relatat pe larg despre acest caz, mai multe detalii putând fi citite aici.

Autoritățile locale au transmis că nu au fost impuse măsuri speciale în oraș, întrucât forma de virus confirmată nu prezintă risc de transmitere interumană.

Cum se transmit hantavirusurile și care sunt simptomele

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) transmite că la început, simptomele hantavirusului pot semăna cu cele ale unei gripe. Apar febră, frisoane, dureri musculare (în special la nivelul coapselor, spatelui și șoldurilor), oboseală accentuată și dureri de cap. În unele cazuri pot fi prezente și greață, vărsături sau dureri abdominale.

După câteva zile, boala poate evolua spre forme mai severe, în care apar tusea seacă și dificultăți de respirație, cauzate de acumularea de lichid în plămâni. În cazurile grave, infecția poate duce la sindromul pulmonar asociat hantavirusului, o complicație care necesită îngrijire medicală de urgență și internare în terapie intensivă.

Hantavirusurile sunt transmise în principal prin contactul cu excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Reprezentanții OMS au subliniat că hantavirusul nu se transmite ușor de la om la om, spre deosebire de coronavirus sau gripă, și necesită de obicei contact apropiat și prelungit cu o sursă infectată.

