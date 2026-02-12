search
Joi, 12 Februarie 2026
Percheziții în București și trei județe pentru vânzarea de fructe cu proveniență falsă și evaziune fiscală

Publicat:

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus joi, 12 februarie 2026, în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată, conform comunicatului oficial al Poliției.

Opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, Ilfov, Ialomița. FOTO: Arhivă
„Efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, precizează sursa citată.

Fructe importate din Egipt, etichetate greșit

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiții, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kg de portocale importate din Egipt, produse ale căror date de proveniență ar fi fost falsificate, prin înlocuirea ambalajelor și etichetelor, astfel încât să fie schimbată țara de origine din Egipt în Grecia.

Substituirea mărfurilor ar fi urmărit două scopuri: „pe de o parte în scopul ascunderii conținutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale, iar pe de altă parte, pentru ca acestea să poată fi comercializate către populație”. Produsele au fost oferite spre consum prin intermediul unui lanț de hypermarketuri, iar veniturile obținute nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății.

Ridicarea de probe și audieri

În cadrul anchetei, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes, iar 12 persoane – doi suspecți și zece martori – urmează să fie conduse la audieri, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Poliția precizează că cercetările se desfășoară „sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

