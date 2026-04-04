Cifre oficiale: 13 militari americani au fost ucişi, iar alți 365 răniţi de la începutul războiului cu Iranul

Un total de 365 de militari americani au fost răniţi în acţiuni de luptă de la începutul războiului americano-israelian cu Iranul, potrivit datelor publicate de Pentagon şi citate de BBC.

Cei mai numeroşi răniţi, 247, provin din trupele terestre. Alţi 63 de militari răniţi sunt din Marină, 36 de răniţi sunt din cadrul forţelor aeriene, iar 19 sunt puşcaţi marini.

Numărul militarilor americani care şi-au pierdut viaţa de la declanșarea conflictului din Iran se ridică la 13.

Cel mai recent incident în care au fost implicaţi militari americani este doborârea unui avion de vânătoare deasupra Iranului, ceea ce a declanşat imediat o operaţiune de căutare şi salvare a supravieţuitorilor. Unul dintre piloţi a fost recuperat, scrie News.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat vineri o reducere cu 10% a cheltuielilor non-apărare pentru anul fiscal 2027 şi o creştere masivă, cu 500 de miliarde de dolari, a bugetului militar, pe fondul continuării războiului Statelor Unite împotriva Iranului.

Solicitarea bugetară pentru 2027 vine în contextul în care preşedintele se confruntă cu opţiuni riscante, administraţia trimiţând militari americani în Orientul Mijlociu, iar populaţia din SUA resimţind criza economică provocată de creşterea vertiginoasă a preţurilor la benzină din cauza conflictului.

Creşterea uriaşă propusă a cheltuielilor de apărare la 1,5 trilioane de dolari, de la aproximativ 1 trilion de dolari în 2026, include o majorare salarială de 5% până la 7% pentru personalul militar, într-un moment în care mii de militari sunt desfăşuraţi activ.