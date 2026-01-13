Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un incendiu a izbucnit marți, 13 ianuarie, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat.

Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și constituirea echipelor de căutare-salvare, pentru verificarea posibilei prezențe a unor persoane surprinse în interior”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă.

De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se acționează pentru ventilarea spațiilor și continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURS și 2 ambulanțe SAJ. Intervenția este în dinamică”, adaugă ISU Sălaj.