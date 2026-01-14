Cauza exploziei de la sediul Poliției din Lugoj. Specialiștii INSEMEX au fost chemați la fața locului

Explozia de la Poliţia Lugoj s-a produs după ce un poliţist aflat în serviciu a conectat un radiator electric, într-un sediu cu instalaţii vechi şi probleme la reţeaua de gaz, a transmis, miercuri, Sindicatul Polițiștilor Sidepol.

Sidepol transmite, miercuri, într-un mesaj pe pagina de Facebook, că poliţţistul de 37 de ani, rănit în urma exploziei de la Poliţia Lugoj, a suferit arsuri grave (gradul III–IV) la nivelul feţei şi membrelor superioare.

”Conform informaţiilor din teren, explozia s-a produs după ce un coleg, aflat la serviciu, a conectat un radiator electric, într-un sediu cu instalaţii vechi şi probleme la reţeaua de gaz. Suflul exploziei l-a aruncat sub un birou, fapt care i-a salvat viaţa. În caz contrar, exista riscul prăbuşirii grinzilor peste acesta. Ulterior, din cauza scurgerilor de gaz, a fost evacuat şi sediul Poliţiei Municipiului Lugoj”, scriu sindicaliştii.

Aceştia afirmă, ca şi alţi angajaţi din sistem, că ”acest incident readuce în atenţie starea precară a multor sedii de poliţie”, unde angajaţii sunt ”expuşi unor riscuri care nu au legătură cu misiunea profesională, ci cu lipsa investiţiilor şi a măsurilor elementare de siguranţă”.

”În timp ce politicienii demagogi anunţă cu surle si trâmbiţe ca poliţiştii ies prea devreme la pensie, aceştia risca sa moară sub dărâmături pe timp de pace din cauza indolentei! Până când atât obrăznicie şi indiferenţă?”, şi-au încheiat mesajul sindicaliştii.

Specialiștii INSEMEX, chemați la fața locului

Specialişti de la INSEMEX Petroşani au fost chemați, miercuri, să facă cercetări în cazul exploziei produse la Poliţia Lugoj, fiind suspiciuni că în subteran ar exista o pungă de gaz.

“În zonele unde am identificat valori crescute, am evacuat şi populaţia. Aproximativ 31 de persoane au fost evacuate“, a declarat Mr. Daniel Miluţ, comandant Detaşamentul de Pompieri Lugoj.

Specialişti ai ISU Timiş şi criminaliştii IPJ fac cercetări comune la faţa locului. După ce echipajul CBRN a arătat că există pericol în zonă şi nu poate fi descoperită încă sursa, cel mai probabil o pungă de gaz formată în subteran, a fost cerut ajutorul specialiştilor în securitate minieră de la Petroşani.

“În momentul de faţă pot să vă spun că s-a făcut o cercetare preliminară. (…) În cursul zilei de mâine se va constitui o echipă complexă formată din specialişti din cadrul ISU şi specialişti din cadrul INSEMEX (Institutul Naţional de Cercetare pentru Securitatea Minieră din Petroşani) pentru a putea desfăşura cercetarea completă şi a stabili circumstanţele exacte în care s-a produs deflagraţia“, a precizat cms. şef Cătălina Iacob, şef Birou de Cercetare la faţa Locului din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Timiş, citat de News.ro.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. Comisarul şef Paul Podăriţă, şef Serviciul Investigaţii Criminale din IPJ Timiş, a declarat că a fost întocmit un dosar penal pentru patru infracţiuni: vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă şi două infracţiuni referitoare la nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. El a precizat că imobilul în care s-a produs deflagraţia nu era racordat la sistemul de gaz şi nu are legătură cu clădirea principală a Poliţiei Lugoj, deşi este o anexă a acestei clădiri unde erau desfăşurate activităţi de Cazier şi de Poliţie Rutieră.

„La momentul de faţă este asigurat un perimetru pentru cinci străzi, un perimetru de siguranţă care va fi extins sau restrâns în funcţie de concluziile colegilor specialişti de la firma de gaze sau colegilor de la ISU. Centrala pe gaz pentru asigurarea încălzirii de la nivelul Poliţiei Lugoj, aflată în clădirea principală, a avut o verificare inclusiv în data de ieri, şi în urma concluziilor s-a stabilit că nu are nicio legătură cu deflagraţia produsă la clădirea anexă”, a precizat sursa citată.