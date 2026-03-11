Un hacker a accesat în 2023 un server al FBI care conținea fișiere din ancheta privind cazul Epstein. Cum a fost posibil

Un hacker străin a reușit să acceseze, în 2023, un server al FBI pe care se aflau fișiere legate de ancheta asupra lui Jeffrey Epstein. Nu este clar dacă persoana responsabilă a fost identificată sau dacă a folosit în vreun fel datele la care a avut acces.

Incidentul a avut loc în februarie 2023 și a fost posibil din cauza unei vulnerabilități a serverului Laboratorului Criminalistic pentru Exploatarea Copiilor din cadrul biroului FBI din New York. Problema ar fi fost generată de o neglijență a agentului special Aaron Spivack, care la acel moment analiza procedurile privind gestionarea probelor digitale, potrivit Reuters.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că intruziunea pare să fi fost realizată de un infractor cibernetic individual, nu de un guvern străin, iar acesta nu ar fi știut inițial că a pătruns într-un sistem al FBI. Potrivit aceleiași surse, hackerul ar fi fost șocat să descopere imagini cu copii abuzați pe server și ar fi lăsat chiar un mesaj în care amenința că va raporta proprietarul sistemului la FBI.

Ulterior, reprezentanții agenției ar fi reușit să-l convingă pe hacker că accesase chiar un server al FBI, prezentându-i acreditări oficiale într-un apel video. Nu se știe însă cine este persoana respectivă, dacă a copiat datele sau dacă autoritățile au încercat să o identifice.

Oficial, FBI a declarat doar că serverul a fost implicat într-un „incident cibernetic izolat” și că accesul actorului rău-intenționat a fost restricționat, fără alte detalii.

Potrivit unei cronologii redactate de agentul Aaron Spivack și incluse în documente publicate recent de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, breșa s-a produs pe 12 februarie 2023 și a fost descoperită o zi mai târziu, când pe computerul agentului a apărut un fișier text care avertiza că rețeaua fusese compromisă.

Investigațiile ulterioare au indicat activități neobișnuite pe server, inclusiv accesarea unor fișiere legate de ancheta Epstein. Documentele nu precizează însă exact ce materiale au fost consultate sau dacă datele au fost copiate.

FBI a deschis o anchetă internă privind incidentul. Agentul Spivack a susținut că este transformat într-un „țap ispășitor”, afirmând că problema a fost generată de politici contradictorii și proceduri defectuoase ale instituției.