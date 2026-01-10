Exclusiv Șansă strategică pe care o are România după acordul Mercosur. Expert în securitate: Industria noastră poate deveni mai competitivă

Începutul anului 2026 marchează o schimbare de paradigmă globală care obligă România la o maturizare rapidă în politica externă. Expertul în securitate Iulian Fota a explicat, pentru Adevărul, că, într-o lume în care statele mari precum SUA își exercită forța într-un mod imperial, țările mici și mijlocii sunt obligate să se adapteze pentru a nu suporta consecințe dramatice. Fota a subliniat că profesionalismul și documentarea atentă trebuie să înlocuiască politizarea, avertizând că ignorarea fenomenelor internaționale poate lăsa România expusă în fața unor riscuri majore.

„E un început dramatic de an. Statele mici sau mijlocii se adaptează. Cele inteligente. Celelalte, care nu sunt inteligente, nu se adaptează, suferă, suportă consecințele. Mare atenție la politica externă!”, a punctat expertul.

Acordul Mercosur și miza industrială a României

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur reprezintă o oportunitate strategică pentru România, în special pentru sectorul industrial, spune expertul.

El a explicat că succesul mărcii Dacia pe piața Americii de Sud este un exemplu concret al impactului economic pe care România îl poate obține dacă acordul este valorificat corect.

„Dacă Dacia merge bine, cred că sunt vreo 100 și ceva de mii de români influențați pozitiv. Deci un acord care deschide piața Americii de Sud, o piață mare, pentru industria europeană, nu are cum să fie rău pentru România. Nu ne așteptăm ca piața europeană să fie invadată de produse din America de Sud. Eu cred că din acordul ăsta România este pe plus, deci acordul este bun. Politizarea nu e bună”, a subliniat acesta”, a declarat expertul.

Fota a atras atenția că demagogia politică și presiunile unor grupuri de interese riscă să umbrească avantajele reale ale acordului. Expertul a criticat poziția unor partide politice, care resping acordul fără a oferi argumente tehnice solide: „PSD critică fără argumente. Nu vine cu o alternativă. Uniunea Europeană este un mecanism mult prea profesionist pentru a permite importul unor produse care să încalce normele de siguranță alimentară. Dacă balanța comercială a țării iese pe plus, acordul este unul bun. Atâta timp cât avem zone din România care câștigă de pe urma acestui acord, cum e industria auto, nu putem vorbi de trădarea României. Putem vorbi de trădarea fermierilor români”.

Potrivit lui Fota, acordul Mercosur nu este doar o chestiune de comerț, ci un test de maturitate economică și strategică pentru România: „Trebuie să avem viziune pe termen lung. Industria noastră are șansa să crească, să devină mai competitivă și să genereze locuri de muncă stabile. Riscurile există, dar ele pot fi gestionate prin politici inteligente și leadership economic.”

Expertul recomandă autorităților să se concentreze pe valorificarea oportunităților industriale și pe creșterea exporturilor către piețele din America de Sud, subliniind că beneficiile pe termen lung depășesc temerile imediate legate de agricultură.

„Acordul Mercosur nu trebuie privit ca o amenințare, ci ca o șansă. România poate să câștige mult dacă ne poziționăm corect”, a spus Iulian Fota.

Intervenția SUA în Venezuela riscă să distragă atenția de la Ucraina

Fota a explicat că înlăturarea unui lider autoritar precum Nicolas Maduro nu rezolvă automat problemele structurale ale Venezuelei și creează, dimpotrivă, o responsabilitate majoră pentru actorul extern implicat.

„Problema nu este dacă îl dai jos pe Maduro, ci ce faci după. Odată ce ai intervenit și ai schimbat regimul, nu mai poți spune că nu e treaba ta. Ai o responsabilitate politică, morală și strategică față de țara respectivă”, a spus Fota.

Expertul susține că administrația americană nu pare să aibă un plan clar pentru reconstrucția democratică a Venezuelei și că miza reală a intervenției ține mai degrabă de interese economice și de influență:

„Nu văd un proiect serios de democratizare. Văd mai degrabă interese de grup, interese economice, interese legate de resurse și de poziționare strategică. Dezvoltarea democratică riscă să fie lăsată exclusiv pe umerii poporului venezuelian”, a explicat el.

În acest context, Iulian Fota avertizează că implicarea SUA într-un nou dosar complicat va avea consecințe directe asupra priorităților globale ale Washingtonului:

„Atenția strategică a Statelor Unite nu este infinită. Dacă deschizi un front major în Venezuela, inevitabil vei lua din resursele politice, diplomatice și militare alocate Ucrainei. Este un joc de sumă zero”, a declarat expertul.

Mutarea centrului de greutate al politicii externe americane este cu atât mai problematică pentru Europa:

„Pentru europeni, și mai ales pentru flancul estic, faptul că Ucraina riscă să treacă pe plan secund este extrem de periculos. Rusia nu a renunțat la obiectivele sale, iar orice slăbire a atenției occidentale este speculată imediat”, a avertizat Fota.

Expertul a adăugat că Orientul Mijlociu va rămâne un alt dosar major care va concura pentru atenția Washingtonului:

„Următorul mare dosar este Orientul Mijlociu. Acolo tensiunile pot izbucni oricând. Asta înseamnă că Statele Unite vor fi nevoite să facă alegeri strategice dure, iar Ucraina riscă să nu mai fie pe primul loc”, a spus el.

În opinia lui Iulian Fota, Europa trebuie să se pregătească pentru un scenariu în care sprijinul american devine mai selectiv și condiționat:

„Pentru România, mesajul este clar: trebuie să fim conștienți că atenția americană se poate muta rapid. Nu ne permitem iluzii strategice. Realismul este esențial”, a spus fostul consilier prezidențial.

SUA revin la o abordare „imperială”, cu Groenlanda ca preț și riscuri pentru relația transatlantică

Analistul a atras atenția asupra direcției pe care o urmează politica externă a Statelor Unite, avertizând că acestea revin la o abordare „imperială” care riscă să slăbească relația transatlantică și să pună presiune pe stabilitatea globală.

„Vedem cum Statele Unite își reafirmă influența globală prin acțiuni directe, uneori chiar riscante. Groenlanda, de exemplu, devine un fel de monedă de schimb, un preț plătit pentru consolidarea poziției americane în nordul Europei. Este clar că părți consistente ale establishmentului american prioritizează propriile interese înaintea stabilității transatlantice”, a declarat Fota.

Pe plan intern, Fota a subliniat importanța independenței serviciilor de informații: „Președintele României ar trebui să poată numi oameni onești și competenți la conducerea SIE și SRI, fără ca partidele să aibă pretenții asupra acestor numiri. Este un test de maturitate democratică, iar ingerințele politice pot submina eficiența și credibilitatea serviciilor noastre.”

Analistul a mai atras atenția asupra prezenței americane în Groenlanda, unde agenții CIA și NSA operează pe teren, provocând proteste din partea Danemarcei: „Este un exemplu clar de tensiune între interesele globale ale SUA și suveranitatea altor state. Această situație arată cum politica externă americană poate afecta direct relațiile internaționale și echilibrul regional.”

Iulian Fota oferă o imagine clară a modului în care acțiunile Washingtonului, de la Venezuela la Groenlanda, reflectă o viziune strategică concentrată pe interese proprii și nu întotdeauna pe stabilitatea globală. Analistul avertizează că această abordare poate avea consecințe majore pentru relațiile transatlantice și pentru politica internațională în următorii ani.

Criza de încredere în NATO și dialogul cu Moscova

În contextul tensiunilor geopolitice crescânde și al mișcărilor recente ale Statelor Unite, Iulian Fota avertizează asupra unei posibile crize de încredere în NATO și asupra dificultăților Europei de a negocia eficient cu Moscova.

„Dacă americanii se retrag sau își reduc implicarea în NATO, evident că vom fi pentru o perioadă de câțiva ani într-o stare de slăbiciune militară accentuată. Și întrebarea e dacă va dori cineva să profite de această slăbiciune în acel interval de timp”, a explicat Fota, subliniind riscul unei reacții agresive din partea Rusiei: „Rușii se pregătesc pentru o confruntare militară cu Europa. Vor să fie gata, dacă va fi cazul. Au fabrici de rachete, au fabrici de protejate, îngropate, investesc în capabilități.”

Expertul avertizează că reducerea angajamentului american ar pune o presiune suplimentară pe Europa: „Problema mare pentru Europa este să preia responsabilitățile pe apărare colectivă. Europa nu ar pleca de la zero, dar pentru o perioadă va fi mult mai vulnerabilă.”

Fota a subliniat și rolul dialogului cu Moscova, atrăgând atenția asupra riscului unui colaps al comunicării și al unei escaladări necontrolate: „Dialogul cu Rusia trebuie să fie foarte clar, pentru că acolo unde nu există comunicare, apar tensiuni suplimentare. Europa trebuie să fie pregătită și să fie profesionistă, nu politizată.”

În opinia expertului, actuala strategie americană, concentrată pe propriile interese teritoriale și economice, poate diminua atenția SUA față de Ucraina și alte dosare sensibile: „Odată ce americanii își bagă ghearele într-o ușă, ușa aceea le va strânge mâna tot mai mult. Și inevitabil scade atenția de la alte dosare, cum sunt Ucraina, Taiwan, alte zone unde America are implicare.”

Fota avertizează asupra unei „epoci de profunde schimbări interne în Statele Unite”, care ar putea afecta echilibrul NATO și securitatea europeană: „America vrea bugetul apărării la anul de 1.500 de miliarde de dolari, cu 50% mai mult decât acum. Toată lumea se întreabă dacă economia americană va ține. Dar asta va însemna portavioane noi, noi prezențe militare și o distanță militară clară față de restul lumii.”

Expertul atrage atenția că Europa trebuie să conștientizeze această realitate și să acționeze rapid: „Poate în felul acesta scăpăm de toate iluziile și realizăm clar situația noastră ca europeni. Și ne apucăm mai serios de treabă, pentru că oricum trebuia să facem asta de mult.”

Propunerile pentru Președintele Nicușor Dan: Resetarea Securității Naționale

În ultima parte a interviului, Iulian Fota a detaliat un set de acțiuni urgente pentru noul șef al statului, subliniind că acesta trebuie să iasă din inerția ultimilor ani și să preia controlul asupra mecanismelor de securitate.

Realizarea unui „Security Review” național

Expertul susține că România are nevoie de o analiză strategică completă a securității naționale, printr-un „Security Review” care să clarifice vulnerabilitățile și prioritățile țării în contextul tensiunilor internaționale.

„Nu poți să te bazezi doar pe instincte sau pe declarații politice. România trebuie să știe exact ce poate și ce nu poate să facă în caz de criză. De aceea e nevoie urgent de un Security Review național”, a explicat Fota.

Expertul subliniază că această analiză trebuie să fie realistă și fără influențe politice: „Un Security Review nu e un document pentru politicieni, ci un instrument pentru decizii strategice. Trebuie să fie profesionist, să identifice capabilitățile reale și riscurile la care suntem expuși.”

Fota avertizează că, fără un astfel de proces, România riscă să fie surprinsă de evenimente neașteptate: „Dacă nu ai o imagine clară asupra vulnerabilităților și a punctelor forte, riști să reacționezi târziu sau greșit, iar asta poate avea consecințe grave, mai ales în actualul context regional și global.”

În opinia expertului, realizarea unui Security Review ar trebui să fie combinată cu o strategie coerentă de consolidare a apărării: „Odată ce știi unde ești vulnerabil, poți să investești eficient. Nu e vorba doar de bugete, ci de prioritizare, coordonare și pregătire reală. România trebuie să fie realistă și să se bazeze pe propriile capabilități, nu doar pe alianțe externe. Este momentul să încetăm iluziile și să ne uităm la adevărata situație. Un Security Review național ar fi primul pas esențial pentru o politică de securitate credibilă și sustenabilă.”

Utilizarea alocuțiunii parlamentare pentru unitate națională

„Alocuțiunea parlamentară este o oportunitate uriașă de a aduce oamenii împreună. În loc să devină un moment de politică politicianistă sau de atac la adresa opoziției, ar trebui să fie folosită pentru a crea un sentiment de coeziune națională”, a declarat Fota.

Citește și: După atacul SUA în Venezuela populiştii europeni sunt şocaţi

Expertul subliniază că, în contextul internațional actual, coeziunea internă este mai importantă ca niciodată: „Avem un mediu extern extrem de volatil. Dacă nu suntem uniți în interior, orice politică externă, orice angajament de securitate, va fi afectat. Parlamentul trebuie să reflecte acest principiu.”

Fota avertizează că discursul prezidențial nu trebuie politizat excesiv: „Trebuie să ne ferim de demagogie. Criticile politice au locul lor, dar ele nu trebuie să umbrească mesajul principal: ce e bine pentru România ca țară.”

Potrivit expertului, un astfel de discurs ar trebui să fie concret și să ofere direcții strategice: „Nu vorbim de declarații simbolice, ci de comunicarea clară a priorităților și responsabilităților naționale. Este modul în care liderii pot demonstra că se gândesc la România, nu la partide. Dacă alocuțiunea parlamentară reușește să aducă unitate și încredere între români și instituțiile lor, atunci devine un instrument puternic de securitate națională, nu doar o formalitate politică.”

Crearea unui cadru de dialog cu partidele pe teme de securitate

„Președintele ar trebui să-i cheme pe șefii partidelor la o discuție. Să spună: măi oameni, uitați-vă ce început dramatic. [...] Nu mai merge să stăm sub umbrela NATO și a UE, lasă că ne apără America, noi doar stăm aici și ne batem joc de miliarde”, a avertizat Fota.

Iulian Fota a încheiat subliniind că „vremurile reclamă poziționare și întărirea statului”, avertizând că norocul istoric al României s-ar putea epuiza: „S-ar putea la un moment dat să asistăm la propria noastră nenorocire și acolo va fi complicat dacă nu suntem pregătiți”.

Amestecul politic în serviciile de informații reprezintă un semnal extrem de periculos

Numirea conducerii serviciilor de informații trebuie să fie bazată pe competență, onestitate și profesionalism, nu pe negocieri sau pretenții politice, susține expertul în securitate și fost consilier prezidențial Iulian Fota. Potrivit acestuia, președintele României, Nicușor Dan ar trebui să aibă libertatea de a desemna directori la SIE și SRI fără presiuni din partea partidelor politice.

Iulian Fota a subliniat că politizarea serviciilor de informații reprezintă un risc major pentru securitatea națională și pentru funcționarea statului.

„Președintele trebuie să poată numi oameni onești și competenți la conducerea serviciilor de informații. Nu este normal ca partidele să vină și să spună: «și noi vrem un cuvânt de spus», ca și cum ar fi vorba de o funcție politică”, a declarat Fota.

Expertul a explicat că serviciile de informații nu trebuie să devină obiect de troc politic, deoarece rolul lor este unul strict profesional și strategic.

„SIE și SRI nu sunt ministere și nu sunt agenții politice. Ele trebuie conduse de profesioniști, nu de oameni validați pe criterii de loialitate politică. În momentul în care începi să negociezi aceste funcții, vulnerabilizezi statul”, a spus fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota a atras atenția că implicarea partidelor în procesul de numire poate genera suspiciuni și poate afecta credibilitatea instituțiilor de securitate.

„Dacă ajungem în situația în care fiecare partid are «pretenții» asupra serviciilor, transmitem un semnal extrem de periculos: că informația este politizată, că decizia este controlată politic. Asta slăbește încrederea publică și eficiența instituțională”, a avertizat el.