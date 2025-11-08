Mark Rutte: „Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată”. Ce spune despre exerciţiul nuclear anual al NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sâmbătă, Reuters.

Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres, care citează agenția străină.

„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forţă de descurajare nucleară", a declarat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a adăugat, în acelaşi interviu:

„Şi (preşedintele rus Vladimir) Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat niciodată".

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin şi-a înmulţit ameninţările la adresa Occidentului cu potenţiale consecinţe nucleare.

Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenţionale, a avertizat Putin

Vladimir Putin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenţionale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susţinut de o putere nucleară drept un atac comun.

Drept răspuns, NATO şi-a intensificat exerciţiile de pregătire şi şi-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.