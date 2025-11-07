Țările din NATO au redus decalajul față de Rusia în materie de muniție, spune Rutte

Țările din Alianță au recuperat decalajul față de Rusia în ceea ce privește producția de muniție, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, pe 6 noiembrie, relatează Kyiv Independent.

„Deja schimbăm cursul în ceea ce privește muniția. Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți aliații NATO la un loc. Nu mai este cazul”, a declarat Rutte la Forumul Industriei NATO din capitala României.

El a atribuit această evoluție măririi capacității de producție în domeniul apărării în cadrul alianței. „În cadrul Alianței, deschidem acum zeci de linii de producție noi și le extindem pe cele existente. Producem mai mult decât în decenii”, a spus el, îndemnând industriile de apărare să „își intensifice aprovizionarea, să extindă liniile de producție existente și să deschidă altele noi”.

Secretarul general al NATO a adăugat că Alianța trebuie să facă progrese și în alte domenii – „de la apărarea aeriană de înaltă performanță până la interceptoarele ieftine de drone”.

Rutte a subliniat că „efectiv nu poate exista o apărare puternică fără o industrie de apărare pe măsură”, amintind în acest context că liderii NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, precum și să accelereze achizițiile de sisteme critice precum drone, muniție și de apărare aeriană.

„Amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu”, a spus șeful NATO, avertizând că „pericolul reprezentat de Rusia nu va dispărea odată cu acest război”.

Totodată, cooperarea militară tot mai strânsă a Rusiei cu China, Iranul și Coreea de Nord constituie o provocare pe termen lung: „Acestea își strâng colaborarea în domeniul industrial de apărare la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung”.

Rutte a îndemnat membrii NATO să „îi depășească în armament, să producă mai mult și să le-o ia înainte celor care încearcă să ne facă rău sau să ne slăbească”. În timpul unei vizite în Germania la începutul acestui an, Rutte a declarat că Europa are capacitatea să producă de șase ori mai multe obuze de artilerie anual decât în urmă cu doi ani, va ajunge la 2 milioane de proiectile până la sfârșitul anului.