Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
România are printre cele mai mici salarii medii din Europa. Țările de pe bătrânul continent unde oamenii câștigă cele mai mari venituri

România are printre cele mai mici salarii medii din Europa, de două ori mai mic decât cel din Franța și de patru ori mai mic decât în Luxemburg, veniturile fiind mai mari doar decât salariile medii din Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.

România are printre cele mai mici salarii medii din Europa.

Statisticile oficiale arată discrepanțe majore între statele europene, cele mai mari salarii medii fiind de 4-5 ori mai mari decât cele mai mici venituri.

În timp ce unii lucrători europeni câștigă salarii comparabile cu cei din Statele Unite, alții iau acasă mai puțin de 20.000 de euro (aproximativ 23.700 de dolari) pe an, ceea ce evidențiază decalajul mare de venituri din economia Europei, potrivit visualcapitalist.com.

Tabelul prezintă salariul mediu anual cu normă întreagă în fiecare țară europeană, utilizând date de la Eurostat și OCDE. 

Țările cu cele mai mari salarii din Europa

Luxemburgul ocupă primul loc în Europa, cu un salariu mediu cu normă întreagă de aproximativ 83.000 de euro, plasându-l și printre țările cu cele mai mari plăți din lume.

Pe lângă faptul că este determinată de industrii cu salarii mari, precum IT-ul și finanțele, Luxemburgul folosește și un sistem de indexare a salariilor care ajustează automat salariile în funcție de inflație pentru a menține puterea de cumpărare.

Ce lefuri aveau securiștii din România în anii de glorie ai comunismului. Regimul îi recompensa cu salarii mai mari decât în Armată

Islanda se situează pe locul doi printre țările cu cele mai mari plăți din Europa, un lucrător mediu primind acasă puțin peste 77.000 de euro. Țara are, de asemenea, o acoperire sindicală puternică, aproximativ 90% dintre angajați fiind acoperiți de un sindicat, ceea ce ar putea permite o influență mai mare în negocierile salariale.

Mai multe țări nordice și vest-europene se clasează, de asemenea, pe primele locuri. Elveția, Danemarca și Islanda raportează toate salarii medii peste 70.000 de euro pe an. Între timp, Germania și Franța - cele mai mari două economii ale Europei - se află aproape de mijloc, cu salarii medii cu normă întreagă de 53.791 de euro , respectiv 43.790 de euro.

Diviziunea dintre Est și Vest în salariile europene

Mutându-ne spre sudul și estul Europei, salariile medii scad semnificativ.

În timp ce țările din sudul Europei, precum Spania, Italia și Portugalia, se apropie de pragul de 30.000 de euro, națiunile din Europa de Est se află la coada clasamentului. Bulgaria raportează cel mai mic salariu mediu cu normă întreagă din Europa, de doar 15.387 de euro, precedată de Grecia, Ungaria, Slovacia și România.

Totuși, deși salariile totale sunt utile pentru comparație, ele nu oferă o imagine completă. Țările cu salarii mai mari tind, de asemenea, să aibă costuri de trai mai mari , în special pentru locuințe, îngrijirea copiilor și servicii. Între timp, țările cu salarii mai mici beneficiază adesea de locuințe mai ieftine și de cheltuieli zilnice, compensând parțial decalajele de venit.

Salariul mediu net a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025

Câștigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei (+5,3%) față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.868 lei, fiind mai mare cu 497 lei (+5,3%) comparativ cu luna anterioară.

Comparativ cu luna decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%. Totodată, indicele câștigului salarial real a fost de 95,5% față de decembrie 2024 și de 105,1% față de noiembrie 2025, evoluția fiind influențată atât de dinamica salariilor, cât și de rata inflației.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.012 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv servicii informatice (12.588 lei). La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost consemnate în hoteluri și restaurante (3.557 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei).

Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a amenințat România, după ce a fost chemat la MAE: „Să fie conştientă de posibile consecinţe”
stirileprotv.ro
image
S-a declanșat MISIUNEA: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Conturi de boți, dedicate lui Bolojan
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș. Video
fanatik.ro
image
Cum a eșuat contractul de 103 milioane de euro dintre Metrorex și Alstom pentru trenuri noi. Compania de stat, nevoită să scumpească biletele de transport cu 40%, ca să supraviețuiască
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
cancan.ro
image
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Cum poţi construi un balcon la parterul blocului. Tot ce trebuie să ştii despre autorizaţie şi acte necesare
playtech.ro
image
Top 4 momente care nu i-au fost povestite corect lui Dan Șucu! Ce trebuie să știe, de fapt, despre Rapid
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Cum se obțin banii înapoi la pensie. În medie, pensionarii au pierdut 4.300 de lei anul trecut
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
click.ro
image
Horoscop marți, 28 aprilie. Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare
click.ro
image
Cum a apărut Ioana Țiriac în vacanță. Imaginile cu fiica lui Ion Țiriac au atras toate privirile
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Melania Trump foto profimedia 1094412540 jpg
Cuvintele cutremurătoare pe care i le-a spus Melania Trump președintelui Donald Trump imediat ce a auzit împușcăturile
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA, într-o vizită istorică. Doamnele au optat pentru ținute deschise la culoare

Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!