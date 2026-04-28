România are printre cele mai mici salarii medii din Europa. Țările de pe bătrânul continent unde oamenii câștigă cele mai mari venituri

România are printre cele mai mici salarii medii din Europa, de două ori mai mic decât cel din Franța și de patru ori mai mic decât în Luxemburg, veniturile fiind mai mari doar decât salariile medii din Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.

Statisticile oficiale arată discrepanțe majore între statele europene, cele mai mari salarii medii fiind de 4-5 ori mai mari decât cele mai mici venituri.

În timp ce unii lucrători europeni câștigă salarii comparabile cu cei din Statele Unite, alții iau acasă mai puțin de 20.000 de euro (aproximativ 23.700 de dolari) pe an, ceea ce evidențiază decalajul mare de venituri din economia Europei, potrivit visualcapitalist.com.

Tabelul prezintă salariul mediu anual cu normă întreagă în fiecare țară europeană, utilizând date de la Eurostat și OCDE.

Țările cu cele mai mari salarii din Europa

Luxemburgul ocupă primul loc în Europa, cu un salariu mediu cu normă întreagă de aproximativ 83.000 de euro, plasându-l și printre țările cu cele mai mari plăți din lume.

Pe lângă faptul că este determinată de industrii cu salarii mari, precum IT-ul și finanțele, Luxemburgul folosește și un sistem de indexare a salariilor care ajustează automat salariile în funcție de inflație pentru a menține puterea de cumpărare.

Islanda se situează pe locul doi printre țările cu cele mai mari plăți din Europa, un lucrător mediu primind acasă puțin peste 77.000 de euro. Țara are, de asemenea, o acoperire sindicală puternică, aproximativ 90% dintre angajați fiind acoperiți de un sindicat, ceea ce ar putea permite o influență mai mare în negocierile salariale.

Mai multe țări nordice și vest-europene se clasează, de asemenea, pe primele locuri. Elveția, Danemarca și Islanda raportează toate salarii medii peste 70.000 de euro pe an. Între timp, Germania și Franța - cele mai mari două economii ale Europei - se află aproape de mijloc, cu salarii medii cu normă întreagă de 53.791 de euro , respectiv 43.790 de euro.

Diviziunea dintre Est și Vest în salariile europene

Mutându-ne spre sudul și estul Europei, salariile medii scad semnificativ.

În timp ce țările din sudul Europei, precum Spania, Italia și Portugalia, se apropie de pragul de 30.000 de euro, națiunile din Europa de Est se află la coada clasamentului. Bulgaria raportează cel mai mic salariu mediu cu normă întreagă din Europa, de doar 15.387 de euro, precedată de Grecia, Ungaria, Slovacia și România.

Totuși, deși salariile totale sunt utile pentru comparație, ele nu oferă o imagine completă. Țările cu salarii mai mari tind, de asemenea, să aibă costuri de trai mai mari , în special pentru locuințe, îngrijirea copiilor și servicii. Între timp, țările cu salarii mai mici beneficiază adesea de locuințe mai ieftine și de cheltuieli zilnice, compensând parțial decalajele de venit.

Salariul mediu net a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025

Câștigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei (+5,3%) față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.868 lei, fiind mai mare cu 497 lei (+5,3%) comparativ cu luna anterioară.

Comparativ cu luna decembrie 2024, salariul mediu net a crescut cu 4,8%. Totodată, indicele câștigului salarial real a fost de 95,5% față de decembrie 2024 și de 105,1% față de noiembrie 2025, evoluția fiind influențată atât de dinamica salariilor, cât și de rata inflației.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.012 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv servicii informatice (12.588 lei). La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost consemnate în hoteluri și restaurante (3.557 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei).