BNR avertizează asupra fluctuațiilor cursului leu-euro: Tensiunile pot continua până la clarificarea situației politice și financiare

Cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții în perioada următoare, iar piețele financiare așteaptă semnale clare privind stabilitatea politică și financiară a României, a declarat joi, 7 mai, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii”, a afirmat Dan Suciu, potrivit Agerpres.

Reprezentantul BNR a subliniat că tensiunile din piață ar putea persista până când vor exista clarificări privind direcția guvernării și stabilitatea financiară a țării.

„Până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua”, a explicat acesta.

Întrebat dacă există riscul ca euro să ajungă la pragul de 6 lei, Dan Suciu a evitat să facă estimări concrete.

„Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situaţia dată, ţinând cont de toate resursele pe care le avem şi de toate constrângerile în care operăm”, a precizat purtătorul de cuvânt al BNR.

Acesta a adăugat că orice declarație suplimentară poate influența piețele, motiv pentru care banca centrală tratează cu maximă prudență comunicarea publică în această perioadă.

Oficialul BNR a transmis că instituția încearcă să gestioneze contextul actual folosind toate instrumentele aflate la dispoziție, însă a subliniat că soluțiile pentru calmarea piețelor depind în principal de deciziile politice și de clarificarea perspectivei guvernamentale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul simpozionului de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (n. r. „Educația financiară în sprijinul securității, independenței și incluziunii”), organizat de BNR în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.