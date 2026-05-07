Cât de mare este, de fapt, Bucureștiul. Capitala are peste 5.000 de străzi, iar cea mai mare arteră măsoară peste 10 km

Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai extinse orașe din Europa de Est, iar acest lucru se reflectă în rețeaua impresionantă de străzi și bulevarde care traversează Capitala. În prezent, orașul numără aproximativ 5.340 de străzi, cu o lungime cumulată de aproape 1.820 de kilometri.

Multe dintre aceste străzi sunt parcurse zilnic de sute de mii de locuitori care se deplasează spre locul de muncă, școală sau zonele comerciale, scrie Click! Cele mai întinse bulevarde din București fac legătura între centrul orașului și zonele periferice sau conectează Capitala cu principalele ieșiri către județele învecinate.

Conform clasamentului realizat de Bucuresti.ro, topul celor mai lungi artere este următorul:

• Drumul Taberei ocupă locul 10 în clasament, cu o lungime de 5,2 kilometri. Artera traversează unul dintre cele mai cunoscute cartiere din vestul Capitalei și face legătura între zona Răzoare și străzi importante precum Brașov și Valea Argeșului.

• Calea Griviței se află pe locul 9 și măsoară 5,3 kilometri. Strada leagă Gara Basarab de Gara de Nord și continuă către Calea Victoriei. Este una dintre arterele istorice ale Bucureștiului și are un rol important în conexiunea dintre zonele feroviare.

• Șoseaua Mihai Bravu ocupă poziția a 8-a, cu 5,4 kilometri. Parte a inelului principal de circulație, această arteră traversează zone foarte aglomerate precum Dristor, Iancului și Obor.

• Șoseaua Olteniței se află pe locul 7, având o lungime de 5,6 kilometri în interiorul orașului. Ea leagă zona Tineretului de Popești-Leordeni și trece prin apropierea Parcului Tineretului și a Lacului Văcărești.

• Splaiul Independenței ocupă locul 6, cu 5,7 kilometri. Artera pornește din Piața Unirii și urmărește cursul Dâmboviței până în zona Lacului Morii, în vestul Capitalei.

