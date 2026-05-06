Criza politică zguduie economia: avertismentul transmis de președintele Consiliului Fiscal: „Țara trebuie să fie guvernată acum”

Căderea Guvernului prin moțiune de cenzură declanșează nu doar negocieri politice intense, ci și reacții rapide în economie, unde leul se depreciază, iar incertitudinile cresc. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, cere instalarea de urgență a unui nou guvern responsabil.

Daniel Dăianu subliniază că prioritatea imediată trebuie să fie continuarea procesului de reducere a deficitului bugetar și valorificarea fondurilor europene disponibile.

În urma căderii Guvernului prin moțiune de cenzură, reacțiile piețelor nu au întârziat să apară. Deprecierea leului este, în opinia lui Dăianu, o consecință firească a crizei politice.

„Tumultul de pe piața valutară (deprecierea leului) este firesc, dată fiind căderea Guvernului prin moțiune de cenzură. Oriunde în lume, o criză politică se vede pe piața valutară și pe alte piețe interne”, a declarat Daniel Dăianu, pentru Agerpres.

Îngrijorările sunt însă mai profunde, având în vedere dezechilibrele structurale ale economiei românești. Deficitul bugetar și cel de cont curent rămân ridicate și sunt finanțate în mare parte prin împrumuturi externe, ceea ce expune țara la riscuri suplimentare.

„La noi, îngrijorarea este mai mare, pentru că țara se confruntă cu dezechilibre considerabile. Există și riscul valutar, România nefiind în zona euro. Și nu se poate cere Băncii Naționale să fie un factotum; ea nu are o baghetă magică”, a punctat Dăianu.

Acesta avertizează că deteriorarea ratingului de țară ar avea consecințe grave: „Ar fi foarte rău ca România să sufere o deteriorare a riscului suveran, să ajungă la nivel de ‘junk’, acum avem, totuși, un investment grade.”

În același timp, expertul critică ideile populiste care circulă în spațiul public, mai ales în perspectiva alegerilor din 2028: „Deja se aud în spațiul public tot felul de idei năstrușnice, care ar agrava din nou starea bugetului public.”

Pe termen scurt, România are nevoie de stabilitate și de decizii responsabile.

„Țara trebuie să fie guvernată acum, cu responsabilitate și luciditate”, afirmă Dăianu, subliniind importanța respectării țintelor bugetare.

Bugetul pentru 2026 prevede un deficit de aproximativ 6,2% din PIB, după o ajustare de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025. Deși progresul este semnificativ, drumul până la pragul european de 3% rămâne lung.

Potrivit acestuia, noul guvern ar trebui să se concentreze pe câteva direcții-cheie: reducerea deficitului, absorbția fondurilor europene din PNRR și din programele de coeziune, gestionarea programului SAFE și reforme structurale.

„Datoria publică nu trebuie să scape de sub control. Corecția aceasta mare a deficitului bugetar se va face gradual, până la finele deceniului. Este de dorit să existe un nou guvern cât mai repede posibil; un guvern care să continue procesul de reducere a deficitului bugetar, să absoarbă cât mai mult din resursele europene -PNRR și fonduri structurale și de coeziune-, să gestioneze cu înțelepciune programul SAFE, să avem un offset cât mai mare, care să învioreze industria de apărare autohtonă, și să se ocupe de reforme administrative și instituționale necesare”, a trasmis Dăianu.

Un accent important trebuie pus pe creșterea veniturilor fiscale, care sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În opinia sa, un cadru instituțional solid ar putea contribui la îmbunătățirea colectării.

În paralel, stabilitatea politică ar avea efecte directe asupra cursului valutar și inflației: „Cu un guvern responsabil se va stăvili și deprecierea de pe piața valutară, iar dezinflația se va vedea în partea a doua a anului.”

Din cauza crizei politice, moneda națională a continuat să se deprecieze. Banca Națională a României a anunțat miercuri un curs de 5,2688 lei pentru un euro, un nou maxim istoric, în creștere cu 5 bani față de ziua precedentă. Tendința vine după mai multe zile consecutive de creștere, de la 5,1417 lei în 30 aprilie.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.