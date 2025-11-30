Elevii Școlii de Poliție din Câmpina vor sta acasă și pe 2 decembrie în contextul crizei apei de la Paltinu

Elevii Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina nu vor reveni la cursuri marţi, 2 decembrie, în contextul crizei apei de la Paltinu. Potrivit primarului orașului Câmpina, este vorba de aproximativ 1.300 de elevi.

„Până la ora actuală, am discutat cu comandatul Şcolii de Poliţei «Vasile Lascăr», care ne-a informat, că, din cauza situaţiei create, elevii şcolii nu vor reveni la cursuri, nu vor reveni în unitate de marţi”, a spus, duminică seară, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, într-o declaraţie transmisă pe pagina sa de Facebook.

Peste 100.000 de locuitori, afectați de întreruperea alimentării cu apă

Peste 107.000 de locuitori din 13 localităţi prahovene şi dintr-o localitate din Dâmboviţa sunt afectaţi de întreruperea alimentării cu apă ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum şi a turbidităţii ridicate cauzate de fenomenele hidrologice.

La Câmpina, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a propus închiderea tuturor unităților de învățământ din municipiu marți, 2 decembrie. Măsura vine după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră, propunerea fiind trimisă spre aprobare la nivel județean.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat în data de 30 noiembrie 2025 Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a unor cantități de apă potabilă, dar și dispunerea unor măsuri urgente, destinate sprijinirii populației afectate de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița.

„Transportul apei potabile se realizează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar distribuirea către populație este asigurată de autoritățile administrației publice locale, sprijinite de Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. În aceste momente, ANRSPS a început încărcarea apei potabile în mijloacele de transport, iar livrarea acesteia, în localitățile afectate, va avea loc în acesta seară”, se arată în decizia CNSU.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus măsurile specifice pentru gestionarea situației, după cum urmează: