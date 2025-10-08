search
Exclusiv Efectele neașteptate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraților: „CCR are capacitatea să dea decizii solomonice”

Publicat:

Ce se va întâmpla cu Guvernul și cu PNRR în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților? Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin că cel mai probabil decizia, fie că se dă acum sau la un nou termen, nu va afecta nici PNRR și nici nu va determina demisia premierului.

CCR ține din nou țara cu sufletul la gură. FOTO: Inquam Photos
CCR ține din nou țara cu sufletul la gură. FOTO: Inquam Photos

În plin climat de tensiune politică și juridică, Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe miercuri, 8 octombrie, asupra sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea ce modifică pensiile de serviciu ale magistraților.

Reforma introdusă de Guvern prin asumarea răspunderii prevede printre altele creșterea treptată a vârstei de pensionare și plafonarea cuantumului pensiei, măsuri argumentate de autorități ca fiind necesare pentru sustenabilitatea bugetară.

Decizia Curții este urmărită cu atenție mare nu doar de lumea juridică, ci și de scena politică — încheierea cazului are potențial să influențeze credibilitatea coaliției de guvernare și capacitatea Executivului de a promova alte reforme.

Pe de altă parte, potrivit unor surse apropiate CCR, nu este exclus ca judecătorii constituționali să decidă încă o amânare a pronunțării - motivul invocat este complexitatea dosarului și faptul că raportul judecătorului-raportor nu ar fi fost transmis în termenul procedural stabilit către ceilalți membri ai Curții.

Celelalte 3 proiecte ar urma să fie soluționate în ședința de astăzi. Pe agendă mai sunt proiectul de lege privind reforma în sănătate, un proiect de lege cu noi taxe și măsuri fiscale și proiectul de lege privind reforma în sănătate.

Un singur proiect din pachetul doi a trecut până acum de CCR. Este vorba despre inițiativa care reorganizează ANRE, ANCOM și ASF. Judecătorii constituționali au decis respingerea sesizărilor AUR, POT și SOS cu privire la constituționalitatea proiectului.

Radu Carp: „Curtea va da dreptate tuturor”

Astfel, ziua de miercuri, apare nu doar ca momentul decisiv al unei legi controversate, ci și ca test al capacității CCR de a soluționa dosare cu implicații politice majore și de a conserva echilibrul între independența justiției și responsabilitățile constituționale.

Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București și doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai”, este de părere că dacă CCR va amâna încă o dată luarea unei decizii și în comunicatul transmis public nu se vor cere noi elemente sau nu se va iniția o corespondență cu alte instituții, înseamnă că decizia va fi, cel mai probabil negativă „în stilul Curții Constituționale, adică se va spune, „este neconstituțional în măsura în care...” Deci va fi o decizie oricum care va fi citită diferit, interpretată diferit de toate persoanele posibile. Curtea va da dreptate tuturor”.

Impactul deciziei asupra PNRR

În ceea ce privește impactul asupra PNRR-ului respectiv al stabilității guvernamentale al deciziei CCR, profesorul a precizat: „Bătălia pentru decizia Curții va începe de-abia după ce va fi emisă, pentru că eu cred, așa cum s-a mai întâmplat și până acum, CCR are capacitatea să dea decizii solomonice, în care se dea dreptate ambelor părți.”

Legat de o potențială demisia a premierului Bolojan, analistul susține: „S-ar putea să nu ia această măsură, pentru că am văzut ultimele declarații în care a spus că, mă rog, sunt niște intenții, niște discuții, deci ar putea să nu asistăm la un gest radical tocmai pentru că, probabil, există aceeași așteptare ca, de fapt, Curtea să dea dreptate tuturor.

Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice SNSPA, este de părere că orice decizie va lua CCR nu va fi afectată capacitatea României de a accesa fondurile din PNRR:

„Avizul Consiliului Legislativ privind legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea subliniază, între altele, că actualul proiect privind pensiile magistraților nu răspunde unei cerințe a Comisiei Europene, care a considerat deja îndeplinit jalonul PNRR prin legea adoptată în 2023. În acest context, o eventuală respingere a noii legi de către CCR nu ar trebui sa pună în pericol PNRR-ul.”

La rândul lui, avocatul Augustin Zegrean, fost judecător al CCR, a susținut că o eventuală amânare a pronunțării nu înseamnă că răspunsul final va fi negativ: „CCR a ajuns de curând o decizie pe care a dat-o după vreo șapte termene de amânare sau opt. Era altă componență a Curții, trei judecători au fost schimbați între timp. Aici numai Dumnezeu poate sa știe ce va fi mâine. Nici ei nu știu”.

