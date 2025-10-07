search
Marți, 7 Octombrie 2025
CCR ar putea amâna din nou decizia privind pensiile magistraților – SURSE

Curtea Constituțională a României ar urma să amâne din nou, mâine, decizia privind proiectul de lege care scade veniturile și majorează vârsta de pensionare a magistraților. Proiectul face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, pe care Guvernul și-a sumat răspunderea în Parlament. 

CCR a amânat, pe 24 septembrie, luarea unei decizii în cazul celor 8 sesizări depuse împotriva a 4 proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. Dar judecătorii constituționali ar urma să amâne din nou decizia așteptată mâine cu privire la proiectul care privește pensiile magistraților pe motiv că nu a fost depus raportul cu privire la proiectul care modifică condițiile de pensionare ale magistraților. 

Însă celelalte 3 proiecte ar urma să fie soluționate în ședința de pe 8 octombrie. Pe agendă mai sunt proiectul de lege privind reforma în sănătate, un proiect de lege cu noi taxe și măsuri fiscale și proiectul de lege privind reforma în sănătate. 

Un singur proiect din pachetul doi a trecut până acum de CCR. Este vorba despre inițiativa care reorganizează ANRE, ANCOM și ASF. Judecătorii constituționali au decis respingerea sesizărilor AUR, POT și SOS cu privire la constituționalitatea proiectului. 

Politică

