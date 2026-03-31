E oficial: Guvernul prelungește cu 3 luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: „Protejăm consumatorii, nu specula”

Guvernul României a aprobat modificarea și completarea OUG nr. 67/2023, prin care se prelungește până la data de 30 iunie 2026 măsura de limitare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază.

Potrivit comunicatului oficial, plafonarea adaosului comercial se va aplica în aceleași condiții ca până acum, fără modificări în lista produselor vizate, la propunerea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ordonanța, introdusă inițial ca măsură temporară, are rolul de a combate creșterile excesive de prețuri din lanțul agroalimentar, prin limitarea adaosurilor comerciale practicate de procesatori și comercianți.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a justificat decizia prin necesitatea corectării dezechilibrelor din piață: „Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar.”

Florin Barbu a subliniat că plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru menținerea unui echilibru între fermieri, procesatori și retaileri, dar și pentru protejarea consumatorilor.

„Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Lista produselor vizate

Măsura se aplică în continuare pentru o serie de alimente esențiale, respectiv:

* pâine albă simplă (300–500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeți albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Decizia vine în contextul eforturilor autorităților de a menține prețurile sub control și de a proteja puterea de cumpărare a populației.

Guvernul consideră că intervenția este necesară pentru a asigura accesul populației la alimente esențiale la prețuri corecte.