„Atenție la ofertele de pe rețelele sociale!” Ce trebuie să verifici atunci când cumperi cozonac, pască, prăjituri sau alte alimente gata gătite

Românii încep deja să caute cozonaci, pască și prăjituri pentru masa de Paşte. În acest context, ANSVSA oferă câteva recomandări despre ce ar trebui să verificăm înainte de a cumpăra astfel de produse.

Pentru că Paştele se apropie cu repeziciune, românii încep să-și pregătească listele de cumpărături pentru mesele tradiționale, de pe care nu lipsesc cozonacii proaspeți, pasca și prăjiturile de casă. Dar, pentru a le savura în siguranță, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă câteva reguli simple și eficiente.

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor și prăjiturile de casă sunt, pentru mulți dintre noi, sufletul mesei de Paște. Ca să vă bucurați de aceste bunătăți în deplină siguranță, vrem să vă împărtășim câteva sfaturi despre cum să alegeți cele mai bune produse pentru cei dragi”, au transmis reprezentanții ANSVSA pe Facebook, duminică, 29 martie.

De unde cumpărăm dulciurile și produsele de patiserie

Autoritatea recomandă achiziționarea cozonacilor, a pascăi și a prăjiturilor doar din spații autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

„Doar în aceste unități avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare și până la vânzare”, precizează ANSVSA.

În plus, instituţia recomandă atenţie sporită la ofertele disponibile pe rețelele sociale.

„Atenție la ofertele de pe rețelele sociale! Știm că ofertele de pe Facebook, TikTok sau Instagram pot părea tentante, însă vă sfătuim să fiți extrem de precauți. Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spații necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”, avertizează reprezentanții autorității.

Verificări importante în magazine

Cumpărătorii sunt sfătuiți să acorde atenție următoarelor aspecte atunci când achiziționează produse:

* Integritatea ambalajului: acesta trebuie să fie intact și curat;

* Etichetarea: produsul trebuie să conțină toate informațiile de identificare, inclusiv data expirării și detaliile despre producător;

* Protecția produselor: dulciurile și produsele de patiserie care nu sunt ambalate trebuie să fie protejate de praf și manipulate în condiții stricte de igienă.