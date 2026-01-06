Video O româncă din Spania face apel pentru angajarea a 30-40 de persoane într-o fermă de fistic. Ce salariu oferă pe durata sezonului agricol

„Aurul verde” al regiunii Castilla-La Mancha, Spania, are nevoie urgentă de muncitori sezonieri. O tânără româncă stabilită în Spania caută 30-40 de persoane pentru fermele din Albacete, oferind 12,50 euro pe oră și contract legal pe toată durata sezonului agricol.

Apelul a fost făcut printr-un videoclip distribuit pe contul său de TikTok, care a strâns aproape peste 2 milioane de vizualizări și mii de comentarii.

„Avem nevoie de cel puțin 30-40 de persoane. Probabil ne putem descurca perfect timp de patru luni”, explică Andreea Marinela, potrivit elespanol.

Românca subliniază că angajarea se face pe oră, cum se practică adesea în agricultură. Singura cerință esențială este ca persoanele să dețină documente valide pentru a putea semna contractul legal, fără a conta naționalitatea sau originea acestora.

Conform anunțului, oferta de muncă este pentru o fermă mare de fistic din Albacete, unde, potrivit persoanei prezentate, „mai trebuie plantate încă 200 de hectare ”. Acest volum necesită un număr mare de angajați timp de câteva luni.

În prezent, numai trei persoane se ocupă de întreaga fermă, iar activitatea principală este modelarea coroanei pomilor la o înălțime de aproximativ 90 de centimetri de la sol, pentru a îmbunătăți calitatea fructelor și a optimiza producția.

Andreea estimează că munca sezonieră va dura aproximativ patru luni și este nevoie de un număr considerabil de angajați pentru a acoperi volumul de lucru.

Potrivit publicației citate, situația reflectă o problemă tot mai acută din sectorul agricol spaniol: dificultatea de a ocupa locurile de muncă disponibile. Conform Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (SEPE), sectorul primar se confruntă cu o discrepanță majoră între cerere și ofertă, cauzată de îmbătrânirea populației și de lipsa de atractivitate a meseriilor agricole pentru tineri.

Agricultura spaniolă devine tot mai dependentă de muncitori străini. Sectorul este al doilea cel mai mare angajator de imigranți, cu aproximativ 250.000 de lucrători străini, potrivit datelor Ministerului Incluziunii.