Criză în sectorul în care lucrează cei mai mulți români din Spania. Zeci de mii de posturi sunt vacante

Unul dintre cele mai populare sectoare în rândul românilor care își caută un loc de muncă în Spania se confruntă cu o adevărată criză de personal, fiind estimate 50.000 de locuri vacante înaintea sezonului estival.

Organizația Hostelería de España a lansat o platformă online de recrutare menită să unifice sectorul ospitalității și să acopere aproximativ 50.000 de posturi vacante pentru sezonul estival.

Este vorba despre o platformă națională de mari dimensiuni, care promovează mobilitatea geografică și este concepută pentru a conecta companiile și profesioniștii din domeniu într-un mod „agil și transparent”, scrie agenția EFE.

Platforma, care beneficiază de sprijinul operațional direct al celor 55 de asociații provinciale ale organizației, a avut o primire „excepțională” în faza inițială de implementare.

În doar primele săptămâni de funcționare, portalul a înregistrat peste 175 de oferte active de muncă și a reușit să conecteze mai mult de 2.000 de profesioniști cu angajatori din sector, „dovedind urgența și utilitatea reală a unei platforme unificate și specializate”.

Lansarea acestui nou portal de recrutare coincide cu un nivel „record” al numărului de angajați înregistrați în Spania, dar și cu o „presiune ridicată” în ceea ce privește ocuparea posturilor calificate înainte de sezonul estival.

În luna mai, sectorul a atins un nivel record de 2.003.393 de lucrători afiliați la sistemul de securitate socială, după adăugarea a 65.772 de contribuabili noi într-o singură lună, după cum a reamintit Hostelería de España.

Cu toate acestea, industria ospitalității se confruntă cu vara având aproximativ 50.000 de posturi vacante de acoperit.

Această „nevoie” de atragere a forței de muncă este amplificată de impactul reformei muncii: „având în vedere că deja contractele permanente reprezintă 86% din forța de muncă a sectorului, costul financiar și operațional al unei „erori” în selecția personalului este mai mare ca oricând, ceea ce face indispensabilă utilizarea unor instrumente de potrivire de înaltă precizie”, mai notează publicația.

Spania rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor care aleg să muncească în străinătate, însă viața de acolo nu mai este la fel de ușoară ca în urmă cu două decenii. Mulți dintre migranți se plâng de costul tot mai ridicat al traiului, de chiriile mari și de salariile care stagnează.

Potrivit datelor publicate în 2025 de Institutul Național de Statistică din Spania, peste 600.000 de români trăiesc în această țară.